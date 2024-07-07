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Свыше 2 тысяч учеников в Иркутской области пересдали ЕГЭ

Более двух тысяч выпускников в Приангарье воспользовались новым правом пересдать ЕГЭ по одному из предметов: такая возможность появилась в 2024 году по инициативе президента России Владимира Путина. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Ученики пересдавали иностранные языки, информатику, обществознание, русский язык, физику, химию, биологию, географию, математику базового и профильного уровней, историю, литературу.

Больше всего желающих поправить свои баллы пересдавали обществознание – 523 человека – и информатику – 386 человек, меньше всего – географию: таковых было лишь два выпускника.

Известно, что предыдущие баллы за экзамен по предмету будут аннулированы, даже если они окажутся лучше повторного результата. Итоги экзаменов будут известны 15 и 17 июля.

Всего в 2024 году в Иркутской области порядка 13 тысяч человек сдавали ЕГЭ, почти 12 тысяч из них – выпускники школ этого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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