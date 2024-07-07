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В Иркутске продадут памятник архитектуры на улице Урицкого

В Иркутске на продажу выставили здание «Детского континента» на улице Урицкого, 3. Известно, что оно является памятником архитектуры, следует из данных «Авито».

<p>Скриншот с сайта "Авито"</p>

Скриншот с сайта "Авито"

Оно имеет площадь 5767 м2. Объект продается как готовый арендный бизнес. Возможна продажа по частям. В строении 5-метровые потолки. Здесь проведен косметический ремонт.

Согласно данным перечня объектов культурного наследия Иркутской области, здание было построено в конце ХIХ – начале ХХ века из кирпича для торговли. Внутри него располагается витраж.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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