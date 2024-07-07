В Иркутске продадут памятник архитектуры на улице Урицкого

В Иркутске на продажу выставили здание «Детского континента» на улице Урицкого, 3. Известно, что оно является памятником архитектуры, следует из данных «Авито».
Оно имеет площадь 5767 м2. Объект продается как готовый арендный бизнес. Возможна продажа по частям. В строении 5-метровые потолки. Здесь проведен косметический ремонт.
Согласно данным перечня объектов культурного наследия Иркутской области, здание было построено в конце ХIХ – начале ХХ века из кирпича для торговли. Внутри него располагается витраж.