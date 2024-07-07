Каждый восьмой россиянин уверен, что безответная любовь способствует карьерному росту

Аналитики сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, как неудачи в любви влияют на карьерный рост. В опросе приняли участие экономически активные жители всех регионов России. Результаты есть у SIA.RU.

Сотрудники чаще говорят о том, что зависимость между влюбленностью и результатами работы существует. Каждый второй россиянин считает, что неразделенные чувства влияют на карьеру: 4 из 10 респондентов – 41% – уверены, что это скорее препятствует профессиональному развитию, а 12% отмечают, что скорее способствует. 31% опрошенных считает, что неудачи на личном фронте не влияют на достижения в работе.

33% работодателей уверены, что влюбленность не влияет на работоспособность сотрудников. Каждый четвертый начальник – 24% – утверждает, что влюбленность положительно сказывается на трудоспособности, а каждый пятый – 18% – что отрицательно.

Взаимосвязь между счастливой любовью и карьерой видят еще больше россиян – 63%: 6 из 10 опрошенных – 58% – отмечают, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному развитию, а 5% — что скорее препятствуют. 25% респондентов говорят, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте.

Если о том, что счастливая любовь помогает строить карьеру, говорят одинаково часто и мужчины, и женщины, то вот мнение о том, что несчастная любовь может стать стимулом для карьерного роста, популярнее среди женщин – 14% против 10% среди мужчин. Мужчины же чаще убеждены в пагубном влиянии безответных чувств на профессиональный успех – 45% против 37% среди женщин.