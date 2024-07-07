Байкальский питчинг кинопроектов пройдет в Приангарье: призовой фонд составляет 600 тысяч рублей

Стартовал отборочный этап Байкальского питчинга кинопроектов. Это презентация задумок фильмов, которые хотят снять начинающие режиссеры. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Победители получат средства на проведение работ. Призовой фонд питчинга составляет 600 тысяч рублей от Иркутского областного кинофонда при поддержке Министерства культуры Иркутской области», – говорится в сообщении.

К участию принимаются заявки от дебютантов – сценаристов, режиссеров, продюсеров, которым на момент проведения питчинга не исполнилось 35 лет. К рассмотрению принимаются работы в категориях игровое и документальное кино, съемки которых предполагается осуществить на территории Иркутской области, в субъектах Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа или совместно с иркутскими кинематографистами.

Прием заявок осуществляется через онлайн-платформу с 8 июля по 28 августа. Шорт-лист будет объявлен 3 сентября. Защита проектов состоится 18 сентября в рамках кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина. Участников питчинга ждет насыщенная образовательная программа, включающая онлайн-тренинги с рекомендациями по защите своих проектов и разбор проектов.