Каждый второй иркутянин считает, что неразделенная любовь влияет на карьеру

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и менеджеры по персоналу из города.

35% работодателей в Иркутске считают, что влюбленность не влияет на работоспособность сотрудников. Каждый четвертый утверждает, что влюбленность положительно сказывается на трудоспособности, а 14% – что отрицательно.

Сотрудники чаще говорят о том, что зависимость между влюбленностью и результатами работы существует. Каждый второй горожанин считает, что неразделенная любовь влияет на карьеру: 4 из 10 респондентов (39%) уверены, что это скорее препятствует профессиональному развитию, а 13% отмечают, что скорее способствует. 32% опрошенных считает, что неудачи на личном фронте не влияют на достижения в работе.

Взаимосвязь между счастливой любовью и карьерой видят еще больше горожан: 55% опрошенных отмечают, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному развитию, а 12% – что скорее препятствуют. 21% респондентов говорят, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте.

Если о том, что счастливая любовь помогает строить карьеру, говорят одинаково часто и мужчины, и женщины, то вот мнение о том, что несчастная любовь может стать стимулом для карьерного роста, популярнее среди женщин. Мужчины же чаще убеждены в пагубном влиянии безответных чувств на профессиональный успех.