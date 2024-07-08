«Не надо устраивать аттракцион». Гиды – об обустройстве севера Ольхона

В Иркутской области на севере Ольхона планируют разместить новые объекты туристической инфраструктуры, в частности – воздушные мосты и качели. Видео подготовительных работ на мысе «Три брата» в пятницу облетело соцсети и вызвало волну возмущения в местном сообществе гидов. Портал SIA.RU узнал, что не так.

Что произошло?

В районе скалистого мыса Саган Хушун, известного как «Три брата», Прибайкальский нацпарк начал оборудовать новые объекты туристической инфраструктуры. 4 и 5 июля 2024 года состоялись подготовительные работы по дообустройству существующего туристического маршрута «Север острова Ольхон», сообщили SIA.RU в Прибайкальском нацпарке.

– Одну из обозначенных в маршруте остановок в районе скалистого мыса Саган Хушун («Три брата»), планируется оборудовать поверхностными (незаглубленными) настилами для движения пешеходов, помещением инфоцентра для туристов, парковкой, санитарной зоной (автономный модуль), подвесными воздушными конструкциями, беседками, качелями и смотровой площадкой, – рассказали в Прибайкальском нацпарке.

Что не так?

Как пояснили SIA.RU представители сообщества иркутских гидов, они не против цивилизации – обустройства туристических маршрутов, настилов, хороших гостиниц на острове, но есть вещи, которые, на их взгляд, являются неуместными. Так, на Ольхоне, который является святым местом и подходит для созерцания, по мнению представителей индустрии, не стоит размещать развлекательные площадки.

– Цель, озвученная нацпарком, – прекрасная, настилы – это вообще шикарно. Но зачем подвесные мосты? Качелей и настилов для «посидеть» вполне достаточно, это соответствует смыслу места: созерцать, думать, приводить мысли в покой. А мосты будоражат мозг, вырабатывается адреналин, будут крики над обрывами, – поясняют гиды.

По их словам, Ольхон – это место шаманистское, мистическое, сакральное. Природа здесь первозданная, нетронутая – нужно всеми силами это беречь и сохранять.

– Не надо устраивать аттракцион на острове. Это не тайские курорты, не турецкие. Ольхон – про другое, а у нас хотят из Ольхона сделать Анапу, разве еще чурчхеллу и вареную кукурузу не продают на Сарайском пляже. С точки зрения исторического и культурного бэкграунда некоторые вещи недопустимы. Местные жители верят в духов, тут камни-то двигать нельзя, а не то что ковырять и колупать, как сейчас делают на мысе «Три брата». На Ольхон едут за дикостью, за первозданностью. Почему у нас надо делать, как на Ай-Петри?! – возмущаются гиды.

Что дальше?

SIA.RU обратился за комментарием в «Заповедное Прибайкалье», которое заведует нацпарком и занимается обустройством территории. По данным учреждения, цель работ – «снизить существующий уровень антропогенной нагрузки, сконцентрировать турпоток на оборудованных треках и не допустить дигрессию почв в районе мыса».

Подготовительные работы проводились Крымской региональной общественной организацией активных видов спорта, досуга и отдыха «Фрирайт», имеющей опыт работы с российским ООПТ федерального значения (подвесной мост в Крыму на горе Ай-Петри, входящей в состав Ялтинского горно-лесного заповедника федерального значения).

– Представленные выездной бригадой конструктивные решения будут внесены в проект, которому предстоит пройти рассмотрение специалистами научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области и получить заключение от членов научно-технического совета при ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», – прокомментировали в учреждении.

Реализация будет возможна только после прохождения всех этапов, в рамках которых планируется учесть все нюансы.

Напомним, маршрут «Север острова Ольхон» начинается в посёлке Хужир и проходит через Сарайский песчаный массив по сосново-лиственничному лесу, с панорамой на поселок Харанцы. Далее маршрут пролегает вдоль крутых склонов, разорванных ярко-красными выходами аэральных глин. Следующая остановка – мыс Саган Хушун, живописный скалистый мыс, протяженностью около километра. Крайняя точка острова Ольхон – мыс Хобой, обрывающийся в Байкал отвесными скалами. Следующий пункт – мыс Шунтэ левый. Обрывистый и высокий берег открывает виды на «Большое море». Скульптура «Хранитель Байкала», расположенная на отвесном мысе между мысом Шунте-левый и пос. Узуры, является рукотворной работой всемирно известного скульптора Даши Намдакова. Падь Узуры – это первая от мыса Хобой пологая падь и единственное место на севере острова, где автомобильная дорога спускается к воде. Данный маршрут является кольцевым.