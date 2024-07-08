Центробанк 8 июля запустит рейтинговый репозиторий

Система будет аккумулировать рейтинги юрлиц и облигаций от всех четырех российских рейтинговых агентств (РА). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление директора департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилла Пронина.

Это Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство (НРА) и Национальные кредитные рейтинги (НКР).

Информация в репозитарии будет содержать названия агентств, указание рейтингов и ссылки на пресс-релизы об их присвоении – чтобы человек мог ознакомиться с обоснованием решений РА, пояснила «Известиям» замдиректора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кристина Алешина.

На платформе можно будет ввести в поисковую строку название компании и узнать ее рейтинг в каждом из агентств. Сейчас для этого необходимо самостоятельно проверять информацию на сайте каждого РА.

Ранее стало известно, что лидером по числу открытых вакансий малого бизнеса стала Москва – на нее приходится почти каждое третье (29%) предложение работы. На втором месте – Санкт-Петербург (каждая десятая вакансия от малого бизнеса), следом идут – Краснодарский край, Свердловская и Московская области. Иркутская область находится в этом списке на 16-м месте, и на нее приходится 1% от всех вакансий компаний из малого бизнеса, открытых в стране за данный период.