Банк Уралсиб вернет до 50% стоимости заказов в ресторанах во время гастрофестиваля

Банк Уралсиб проводит акцию, в рамках которой начислит до 50% кешбэка рублями за покупки во всех кафе и ресторанах Новосибирска в период проведения гастрономического фестиваля «В Сибири – Есть!». Акция пройдет с 12 по 14 июля.

Банк стал главным спонсором развлекательного гастрофеста «В Сибири – Есть!», который соберет рестораторов Новосибирска и фермеров из разных регионов России. В программе мероприятия – фудкорт с национальной кухней, гастрономическая и ремесленная ярмарки, спортивная программа, семейные эстафеты и мастер-классы, а также концерт хедлайнера фестиваля Дмитрия Колдуна.

Для всех своих клиентов, а также гостей фестиваля Банк Уралсиб проводит специальную акцию с повышенным кешбэком. Все просто:

Откройте дебетовую карту «Прибыль»* в период с 28 июня по 14 июля или зарегистрируйте уже имеющуюся карту на странице акции.

Оплачивайте картой заказы в любых кафе и ресторанах Новосибирска (и не только на фестивале «В Сибири – Есть!») в период с 12 по 14 июля и получайте кешбэк 50% реальными деньгами до 1000 рублей на свою карту «Прибыль»**.

Также ждем гостей в шатре Банка Уралсиб на территории гастрофестиваля. Здесь есть зона отдыха, фотобудка с искусственным интеллектом, автомат со сладкой ватой и игры для всей семьи: гигантская дженга, балансир и корнхолл. Посетители смогут принять участие в мастер-классе для предпринимателей, а также получить сувениры от Уралсиба.

Ждем всех жителей Новосибирска на фестивале, будет весело и вкусно!

*Обслуживание – 0 руб.. Комиссии: снятие наличных; запрос об остатке; Сервис информирования; Обслуживание неактивного картсчета; выдача и зачисление наличных; безналичный перевод; использование денежных средств при технической задолженности.

**Акция «Кешбэк 50% на еду для действующих и новых клиентов». Срок с 28.06.2024 по 15.08.2024, город проведения: Новосибирск, кешбэк начисляется при покупке от 200 рублей. Размер кешбэка для новых клиентов не более 1000 рублей до НДФЛ, для иных- не более 500 рублей до НДФЛ. Подробнее об Акции на uralsib.ru. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия ЦБ РФ №30 от 10.09.2015г. ОГРН 1020280000190; 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.