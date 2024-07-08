Иркутян приглашают на встречу с Гошей Куценко

«Готовы к вечеру, который перевернет ваши представления о кино? Приходите на встречу с Гошей Куценко», – приглашают иркутян организаторы фестиваля «Энергия+». Творческая встреча с актёром, талант и харизма которого завоевали сердца миллионов, пройдёт в воскресенье, 14 июля, в 17:00, около памятника Александру III.

– На встрече можно узнать все закулисные тайны съемок комедийного хита «Непослушники-3» . Гоша утверждает: «Этот фильм – буря эмоций и смеха, от которого невозможно устоять!». После встречи состоится автограф-сессия и эксклюзивный показ фильма на огромном экране, – поделились деталями организаторы.

Напомним, фестиваль «Энергия+» впервые состоялся в 2022 году и был признан одним из лучших культурных событий в России по версии ежегодной национальной премии «Событие года» – высшей наградой для профессионалов событийной индустрии. Организатором мероприятия выступает компания Эн+.

В этом году фестиваль пройдет 12-14 июля под открытым небом, на набережной Ангары. Гостями «Энергии+» станут популярные актеры театра и кино Гоша Куценко, Алексей Чадов, Виктория Исакова, писатели Роберт Гараев и Павел Басинский, режиссер Артемий Драгунский. Кроме того, состоится творческая встреча с писательницей Татьяной Толстой. На все мероприятия вход свободный. Более подробно о программе фестиваля можно узнать на сайте проекта: https://enplusfest.ru/