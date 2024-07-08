Соискатели из Приангарья стали чаще искать работу

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с резюме в Иркутской области по итогам июня, и выяснила, что активность соискателей в поиске работы стала выше, чем год назад.

Активность сибирских соискателей растет быстрее, чем в целом по стране

По итогам июня во всех сибирских регионах зафиксирован всплеск активности соискателей: на 28% увеличилось число открытых и обновленных резюме к июню прошлого года. Для сравнения, в целом по России прирост активных резюме за тот же период составил +18,2%.

Заметнее всего вырос интерес к поиску работы у жителей Кемеровской области (на 34,8% больше резюме было открыто в июне 2024 относительно июня 2023) и Алтайского края (+33,9%). Далее идут Красноярский край (+29,4%) и Омская область (+29%). Чуть ниже рынка (т.е. менее, чем на 28%) выросло количество резюме в Иркутской области (+25,6%), Томской области (+24,4%), Новосибирской области (+21,4%).

К какой работе растет интерес

Анализ резюме в Иркутской области показал, что самый заметный рост активности в июне продемонстрировали представители сферы «Автомобильный бизнес» (+90,5% резюме соискателей из этого направления относительно июня 2023), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+44,6%), «Рабочий персонал» (+34,7%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+34,4%), «Строительство, недвижимость» (+22%).

Кроме того, чаще, чем год назад, стали выходить на рынок труда соискатели из таких направлений как «Безопасность», «Продажи, обслуживание клиентов», «Добыча сырья», «Высший и средний менеджмент», «Сельское хозяйство», «Искусство, развлечения, массмедиа», «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Медицина, фармацевтика», «Производство, сервисное обслуживание», «Информационные технологии», «Наука, образование», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Финансы, бухгалтерия», «Юристы».

К какой работе теряют интерес

При этом пять из 27-и направлений, напротив, продемонстрировали падение активности соискателей. Самый заметный отток кандидатов произошел в рознице: -24,6% открытых резюме в июне 2024 относительно того же месяца прошлого года. С тем же столкнулась сферы «Страхование» (-4% резюме), «Управление персоналом, тренинги» (-1%), «Административный персонал» (-0,1%).

Какую работу чаще всего ищут соискатели

В июне соискатели из Иркутской области чаще всего искали работу в сфере «Рабочий персонал» (21% от всех открытых резюме), «Транспорт, логистика, перевозки» (17%), «Продажи, обслуживание клиентов» (16%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость» (по 14%).