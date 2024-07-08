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Альфа-Банк в 6 раз увеличил факторинговый портфель по сделкам с автодилерами

За первые шесть месяцев 2024 года Альфа-Банк увеличил факторинговый портфель по программе финансирования складов автодилеров в 6 раз. Среди партнеров банка уже девять автопроизводителей и дистрибьюторов. В рамках программы дилеры могут приобрести 20 марок легковых и грузовых автомобилей. Договоры факторинга подписаны с более 200 дилерами в 55 городах России.

Программа востребована среди производителей, поскольку позволяет повысить финансовую дисциплину и эффективно планировать пополнение дилерских стоков. Альфа-Банк оперативно устанавливает лимиты финансирования, размер которых соответствует потребностям бизнеса как дистрибьютора, так и дилера. Благодаря скоринговым решениям дистрибьютор может легко подключить нового дилера к программе или увеличить лимит для ранее включенных партнёров.

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«Условия нашей программы – гибкие и учитывают особенности и требования каждого дистрибьютора. Например, для взаимодействия с одним из крупнейших китайских автопроизводителей мы внедрили уникальную систему электронного документооборота, что позволило Альфа-Банку стать его эксклюзивным партнером. Сейчас каждая вторая машина этого производителя, продающаяся в России, куплена автодилером с нашей помощью. Динамика развития программы показывает, что Альфа-Банк – фактор первого выбора для китайских компаний, развивающих бизнес в России. Факторинг стал эффективным инструментом поддержки и автопроизводителей, и дилеров. За время работы программы мы помогли автодилерам приобрести почти 50 тысяч автомобилей для продажи конечным покупателям. И продолжаем каждый день финансировать закупки еще нескольких сотен авто», - поделился Павел Шишов, управляющий директор по факторингу Альфа-Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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