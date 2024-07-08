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ББР Банк улучшил позиции в рейтинге Яндекса

В ТОП-50 самых популярных банков в поиске Яндекс по итогу II квартала и первой половины 2024 года вошел ББР Банк. Также банк находится в списке организаций, максимально увеличивших частоту запросов своего бренда.

У ББР Банк (АО) рекордное улучшение позиции за II квартал— он переместился на 14 строк выше. В анализ включены 100 кредитных организаций с наибольшим объемом активов.

Финучреждениями из рейтинга Brobank.ru пользователи интересовались не менее 1000 раз за месяц. На популярность банка в сети влияет размер кредитной организации и размер филиальной сети кредитной организации.

Общая картина показывает, что интерес к банкам в январе-июне 2024 года больше, чем в том же периоде 2023. Средний показатель запросов по кредитным организациям составил 74,72 млн раз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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