Кешбэк за летний отдых доступен владельцам карт «МИР» Дальневосточного банка

Сезон отпусков в самом разгаре, и еще есть возможность провести его с выгодой. За бронирование и оплату проживания на сайте 101Hotels.com по специальной ссылке картой «МИР» Дальневосточного банка можно получить кешбэк 10%. Акция проводится до 31 июля 2024 г., подробности – здесь.

– Оплачивайте бронирование с датой выезда не позднее 31 августа 2024 г. по специальной ссылке партнера и получайте кешбэк. Для этого карта «МИР» должна быть зарегистрирована в программе лояльности на vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». В акции участвуют более 35 000 отелей, хостелов, санаториев и баз отдыха России, они отмечены на сайте 101Hotels.com специальным значком, – говорится в сообщении банка.