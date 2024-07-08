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Кешбэк за летний отдых доступен владельцам карт «МИР» Дальневосточного банка

Сезон отпусков в самом разгаре, и еще есть возможность провести его с выгодой. За бронирование и оплату проживания на сайте 101Hotels.com по специальной ссылке картой «МИР» Дальневосточного банка можно получить кешбэк 10%. Акция проводится до 31 июля 2024 г., подробности – здесь

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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