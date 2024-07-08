Примсоцбанк предлагает кэшбэк 5% по кредитным картам

Устроить незабываемый отпуск и получить от него не только удовольствие, но и выгоду – просто! Об этом позаботился Примсоцбанк: с 8 по 21 июля держатели кредитных карт (кроме S7 и Union Pay, совершая покупки, получают кэшбэк в 5%.

– На Вашу кредитную карту вернутся деньги за покупки в следующих категориях:

Турагентства (МСС 4277)

Пассажирские перевозки (МСС 4111, 4131)

Ж/Д перевозки (МСС 4112)

Гостиницы (МСС 7011)

Базы отдыха (МСС 7032)

Товары для дома и ремонта (МСС 5200)

Акция действует во всех подразделениях банка. Минимальная сумма кэшбэка - 10 рублей, максимальная 3000 рублей. Зачисление кэшбэка до 5 августа 2024 года. Если у вас нет кредитной карты Примсоцбанка, успейте оформить ЗДЕСЬ. Для справки: MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Узнать подробности о кредитных картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный, – говорится в сообщении банка.