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Примсоцбанк предлагает кэшбэк 5% по кредитным картам

Устроить незабываемый отпуск и получить от него не только удовольствие, но и выгоду – просто! Об этом позаботился Примсоцбанк: с 8 по 21 июля держатели кредитных карт (кроме S7 и Union Pay, совершая покупки, получают кэшбэк в 5%.

– На Вашу кредитную карту вернутся деньги за покупки в следующих категориях:

  • Турагентства (МСС 4277)
  • Пассажирские перевозки (МСС 4111, 4131)
  • Ж/Д перевозки (МСС 4112)
  • Гостиницы (МСС 7011)
  • Базы отдыха (МСС 7032)
  • Товары для дома и ремонта (МСС 5200)

Акция действует во всех подразделениях банка. Минимальная сумма кэшбэка - 10 рублей, максимальная 3000 рублей. Зачисление кэшбэка до 5 августа 2024 года. Если у вас нет кредитной карты Примсоцбанка, успейте оформить ЗДЕСЬ. Для справки: MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Узнать подробности о кредитных картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный, – говорится в сообщении банка.

Срок действия акции 08.07.2024 - 21.07.2024
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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