Как компания из Иркутска строит жильё в других регионах? Х Байкальский саммит РГУД станет площадкой для обмена опытом

Строительный бизнес в нашей стране, по утверждению экспертов, остаётся преимущественно локальным: практически никто из девелоперов не выходит с собственными проектами за пределы своего региона. При этом в Иркутске есть компании, которые успешно осваивают рынок недвижимости сразу в нескольких субъектах РФ. Опытом, как этого добиться, на Х Байкальском саммите РГУД поделится сооснователь группы строительных компаний alfa Development Алексей Чудаков.

В преддверии юбилейного саммита Алексей рассказал SIA.RU, что команда alfa Development старается не пропускать значимые события отрасли.

– Чаще это федеральные мероприятия, где мы, как и другие региональные девелоперы, в большей мере являемся слушателями, перенимаем опыт крупных игроков. Байкальский саммит – площадка, объединяющая и местных участников девелоперского рынка, и федеральных экспертов, для обсуждений профессиональных вопросов и дискуссий. Такой возможностью нужно пользоваться. В этом году мы стали партнёрами саммита и уже готовы сами делиться опытом, как компании из Иркутска удается реализовывать проекты в других регионах. Также озвучим и свои ближайшие планы.

Также Алексей отметил, что несмотря на, что строительный рынок сейчас снова находится на пороге больших изменений, представители отрасли относятся к этому спокойно. Он выразил уверенность, что на саммите будет возможность поделиться с коллегами прогнозами и мнениями о ситуации, обсудить дальнейшие действия, узнать больше об эффективных финансовых инструментах и других аспектах и механизмах работы.

– В фокусе внимания в этом году – тема развития территорий, это актуально и для нашей компании, и для страны в целом. Без комплексного подхода создавать удобные пространства для жизни крайне сложно, нам всем нужно хорошо разбираться в инструментах и взаимодействовать с государством, – отметил Алексей.

Комментируя последние события в сфере ипотечного кредитования и вызовы, с которыми в связи с этим сталкивается отрасль, Алексей Чудаков заверил, что группа строительных компаний Alfa Development не планирует снижать темпы своего развития.

– Мы абсолютно точно не собираемся останавливаться или, тем более, сворачиваться. Наоборот, будем и дальше развиваться в нашем темпе, то есть очень быстро. Да, мы вынуждены искать новые инструменты, увеличивается финансовая нагрузка, но в этих условиях находятся все, и нас это не пугает.

По вопросам партнерства и сотрудничества можно обратиться:

Наталия Черейская, исполнительная дирекция НП РГУД, директор по развитию, г. Санкт-Петербург +7 921 303 90 03 razvitie@rgud.ru

Светлана Золотоевская, куратор Байкальского Саммита РГУД г. Иркутск, +7 9025 158 913

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