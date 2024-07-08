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Разработка проектной документации для реставрации Театра юного зрителя стартовала в Иркутске

На основе обмерных работ сделают 3D-модель здания. Об этом пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-кнале.

«Задача подрядчика состоит в том, чтобы выполнить проектную документацию и получить положительное заключение экспертизы к октябрю 2025 года», – сказала заместитель руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Мария Назарова.

Специалисты разработают проект реставрации с увеличением площади здания за счет расширения части, которая не является объектом культурного наследия, сделают 2 зрительных зала на 400 и 80 мест.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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