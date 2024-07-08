«Сомнений в повышении ставки нет. Вопрос – до 17% или до 18%». Что делать инвесторам?

Эксперт рассказал об интересных вариантах для инвестиций.

«Сомнений в том, что на следующем заседании 26 июля Банк России повысит ставку, не осталось», – говорит в еженедельном выпуске «Без плохих новостей» эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

По заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на Финансовом конгрессе, экономика отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались.

– Теперь вопрос – до какого уровня поднимут ставку – до 17% или до 18% , – рассуждает Максим Шеин.

На фоне этих новостей индекс Мосбиржи опустился на 2%. Что в этих условиях делать инвестору?

По мнению Максима Шеина, самый очевидный способ – положить деньги на депозит.

– На том же конгрессе глава ВТБ Андрей Костин на вопрос, куда вложить 1 млн рублей, сразу же ответил: «Положить на вклад». Ставки сейчас и, правда, высокие, поэтому опция с депозитом, неплохая, – подтверждает Максим Шеин.

Но, по его мнению, есть и более интересные варианты.

– Идея получше – это рынок акций. Здесь стоит выкупать просадку и присматриваться к фаворитам. Ещё один вариант – депозит для умных, то есть облигации. На этой неделе Минфин на аукционах разместил два вида ОФЗ – флоутеры на 53 млрд руб и выпуск с постоянным купоном и погашением в 2040 году на 13 млрд. Этот выпуск размещён под рекордную доходность для выпусков от 10 лет – более 15% годовых. Сейчас спрос на длинные облигации продолжает снижаться и инвесторы готовы брать их только под высокую доходность, а спрос на флоутеры –высокий. Причина – в ожидаемом росте ключевой ставки. Кстати, на финансовом конгрессе Олег Дерипаска, основатель Русала сказал, что не верит в фондовый рынок, но верит в четырёхкратные рост рынка долга.

Максим Шеин считает, что инвесторам надо быть готовым к рискам.

– Котировки ОФЗ могут уйти ещё ниже, но, когда начнётся цикл снижения ставки, то инвесторы заработают, кроме купона, ещё и на значительном росте курсовой стоимости облигации, – резюмирует он.