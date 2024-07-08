«Брокерский рынок для физических лиц должен быть понятен и прозрачен», —Кирилл Царёв

Первый заместитель председателя правления Сбербанка выступил на сессии Финансового конгресса Банка России «Архитектура финансового рынка: тенденции к трансформации роли посредника и инфраструктуры. Что это значит для клиентов?».

Брокерский рынок в России должен быть прозрачен и понятен, а розничные инвесторы должны находиться под защитой. Такое мнение высказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв на сессии Финансового конгресса Банка России «Архитектура финансового рынка: тенденции к трансформации роли посредника и инфраструктуры. Что это значит для клиентов?».

Участники дискуссии обсудили активную цифровизацию, которая делает финансовый рынок в России доступным широкому кругу инвесторов, а также вопросы интернализации и кросс-агентирования, что предполагает совершение сделок вне биржевой площадки, и возможности заключения клиентами сделок напрямую через биржевую инфраструктуру.

Как отметил Кирилл Царёв, эти процессы — естественный ход развития финансового рынка. Происходящее приводит к росту бизнеса и развитию конкуренции, когда каждый участник финансового рынка начинает развиваться и пытаться придумать, как расширить и улучшить свой сервис.

«Приведу пример с ипотекой, несмотря на то что он немного из другой сферы. Когда-то мы занимались только выдачей жилищных кредитов, а теперь 30% сделок на нашем сервисе Домклик в принципе не связаны с ипотекой. Сейчас это такой классифайдер, на котором можно онлайн найти, купить, продать или сдать в аренду жилую и коммерческую недвижимость, сравнить жильё, зарегистрировать сделку и сделать многое другое. Что касается внебиржевых торгов, наши конкуренты начали привлекать к финансовым инструментам большое количество клиентов физических лиц и стали популяризировать их среди наших граждан. В результате возникла необходимость сделать сделки более доступными по времени, в том числе в выходные дни. Клиенты хотят получать новый и более совершенный сервис», — Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

По мнению Кирилла Царёва, клиенты быстро привыкают к чему-то новому. То, что ещё вчера было инновацией, сегодня стандарт рынка. Поэтому в такой ситуации каждый участник рынка или успевает быстро развивать свой сервис, или его начинает развивать кто-то из конкурентов.

«В целом всех участников рынка текущий статус-кво устраивает. Мы имеем достаточно устойчивую конструкцию. Но при быстром развитии рынка важно учитывать два момента. Во-первых, повышать качество корпоративного управления и защиту миноритариев, потому что на биржу может выйти большое количество средних компаний и появиться большое число небольших IPO. Во-вторых, необходимо, чтобы индустрия была прозрачна и понятна розничным инвесторам. Важно, чтобы не было ни соблазна, ни технических возможностей вводить клиентов в заблуждение. Поэтому логическим развитием могут стать законодательные инициативы и регулирование для обеспечения прозрачности механизма сделок. Людям должно быть ясно, по какой цене совершались сделки внутри сервиса, какая цена в это время была на бирже и у других брокеров», — Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Кирилл Царёв также отметил, что финансовый рынок находится под влиянием активной цифровизации, делающей его доступным широкому кругу инвесторов. Если бы 25 лет назад, когда только формировался фондовый рынок, был сегодняшний технологический стек и возможности блокчейна, теоретически рынок сформировался бы совсем по другим правилам. Поэтому надо учитывать происходящие изменения. В любом случае, подчеркнул спикер, рынок всегда лучше, чем его отсутствие. И несколько игроков на рынке лучше и для конкуренции, и для формирования тарифов.

В дискуссии также приняли участие президент Ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов, Председатель Правления ПАО «Московская биржа» Юрий Денисов, директор инвестиционного бизнеса Т-Банка Дмитрий Панченко, президент «НАУФОР» Алексей Тимофеев и исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев. Модерировал сессию первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин.