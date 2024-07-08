Акции Газпрома отскочили от многолетнего дна. Что дальше?

Ньюсмейкером прошлой недели стал Газпром, акции которого за пять дней поднялись почти на 10% . Напомним, что с середины марта, когда правительство решило, что Газпром не будет выплачивать дивиденды за 2023 год, акции упали на 26%.

Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин подчёркивает в еженедельном выпуске «Без плохих новостей», что на прошлой неделе судьбоносных решений у Газпрома не было и на рост акций по всей вероятности повлияло сразу несколько факторов.

– Во-первых, глава компании Алексей Миллер заявил, что поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту начнутся в 2027 году, – перечисляет эксперт. – Это ожидаемое событие, но подтверждение от главы компании – всегда хороший сигнал. Во-вторых, экспорт трубопроводного газа из России в Европу в первом полугодии вырос на 27% . Третье – это рекордное повышение более, чем на 11%, внутренних оптовых тарифов на газ. В-четвертых, визит президента Владимира Путина в Казахстан мог дать надежду на новые газовые сделки в Центральной Азии. И в-пятых, инвесторы могли увидеть сильную перепроданность акций и, возможно, закрыли короткие позиции.

При это Максим Шеин отмечает, что в среднесрочной перспективе, на горизонте 2-3 лет, каких-то значительных улучшений с фундаментальной точки зрения у Газпрома не предвидится.

– Газпром не получит огромную прибыль, а значит и не заплатит высокие дивиденды, но это не значит, что это плохая бумага. Просто сейчас на рынке есть гораздо более перспективные и интересные эмитенты в нефтегазовой отрасли, – резюмирует эксперт БКС.