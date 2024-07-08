Ждём доллар на уровне 90-95 рублей – аналитики

На прошлой неделе российский рубль подешевел на фоне сокращения предложений иностранной валюты со стороны Центрального банка и экспортёров. За первую неделю июля рубль ослаб на 2,5%. Сейчас курс находится на уровне 88 рублей за доллар. Что будет дальше?

– Лимиты продажи валюты ЦБ по бюджетному механизму сокращены почти в три раза, а нормативы репатриации валютной выручки урезаны с 80 до 60%. Также не в пользу рубля сыграло окончание июньского налогового периода. Июльский начнётся только ближе к концу месяца, – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин в еженедельном выпуске «Без плохих новостей».

Однако более быстрому ослаблению рубля препятствуют проблемы с импортом из-за санкций, ожидаемый рост ключевой ставки на июльском заседании ЦБ также поддержит рубль. Аналитики БКС в ближайшее время ждут курс на уровне 90-95 руб. за один доллар.