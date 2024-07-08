ИНК представила на ВДНХ экскурсионный маршрут на Иркутский завод полимеров

Иркутская нефтяная компания (ИНК) представила экскурсионный маршрут «Эра полимера» по Иркутскому заводу полимеров на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Презентация прошла в рамках Дня туризма в регионах Сибирского федерального округа.

Сотрудники компании рассказали об опыте проведения экскурсий «Эра полимера» на стройплощадке Иркутского завода полимеров в Усть-Куте, а также провели квиз на знание фактов о нефтегазовой отрасли. Экскурсия проводится бесплатно для всех желающих, занимает около 2 часов и рассчитана на группу 10–20 человек.

ИНК с 2021 года реализует программу промышленного туризма. За время действия программы строительную площадку предприятия посетили около 1000 человек – студенты, школьники, журналисты, блогеры, представители власти и бизнеса.

Всего за время проведения международной выставки-форума «Россия» компания приняла участие в семи крупных мероприятиях. Так, на стенде Иркутской области демонстрировался фильм «Мегастройка Восточной Сибири: завод полимеров» и разыгрывались путевки на завод. Сотрудники блока информационных технологий представляли новейшие технологии по сопровождению строительства промышленных объектов. Отдельные доклады были подготовлены для Дня экологии, Дня химии и Дня энергетики.

В рамках выставки генеральный директор ИНК Яков Гинзбург выступил на круглом столе, посвященном повышению качества жизни населения. Глава компании рассказал о программах подготовки кадров, реализуемых на территориях присутствия компании. На площадке «России» также был заключен договор с «ЮТэйр» о чартерных и регулярных перевозках по маршруту «Иркутск – Усть-Кут – Иркутск».

Выставка «Россия» проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 7 июля 2024 года. За это время экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций посетило более 18 млн человек.