Праздничный фестиваль РУСАЛа «Сила притяжения» состоится в Шелехове 20 июля

Шелеховчане отметят главные и самые любимые городские праздники – День металлурга и День города.

В этот день в Шелехове по главным улицам пройдет десятый юбилейный городской карнавал.

Традиционно местом притяжения шелеховчан и гостей города станет стадион «Металлург».

Компания РУСАЛ приготовила семейный фестиваль, который стартует в 18 часов. Зрителей и участников ждет увлекательная программа: активности для взрослых и детей, выступление кавер-групп и местных творческих коллективов.

Главным событием вечера станет выступление звезды российской эстрады – «Artik & Asti».