Эксперты прогнозируют рекордный рост рынка сбережений

Общерыночный объем рублевых пассивов в первом полугодии может вырасти на 13%, прогнозируют эксперты ВТБ. Сам банк традиционно растет быстрее – портфель классических розничных сбережений в рублях за шесть месяцев увеличился на 1,3 трлн рублей (+20%).

Объем портфеля средств клиентов банка в рублях приблизился к отметке в 7,5 трлн рублей. Общий портфель сбережений розничных клиентов достиг 8,1 трлн рублей (+ 18% с начала года). Общий объем срочных депозитов с начала года увеличился на 20% – на 950 млрд рублей. С начала года клиенты банка открыли более 3 млн накопительных счетов. Сформированный ими портфель превысил 1,5 трлн рублей, увеличившись за I полугодие на 340 млрд рублей.

«Рынок сбережений сейчас существенно разогрет: мы наблюдаем регулярное повышение ставок, в том числе у ключевых игроков. Вкладчики стремятся зафиксировать высокий уровень доходности, но в то же время обращают внимание и на программы лояльности, и на доступность семейных преференций», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В этом году рынок сбережений физлиц в России вырастет на 24%, обновив рекорд прошлого года. Уже по итогам первого полугодия общий портфель розничных пассивов должен достигнуть 50 трлн рублей, а к концу года – порядка 56 трлн.