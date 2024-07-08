«Хватит спорить». Эксперты – об энергопереходе, здоровом балансе между экологией и энергетикой и политической воле

Процесс глобального энергоперехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) весьма тернист, пишет «Независимая газета». «У любого процесса есть психологические стадии – отрицание, торг, принятие. Пора уже принять ВИЭ и не оспаривать очевидное», – предложили участники дискуссии, состоявшейся в рамках форума Ассоциации менеджеров «Дело в людях». Портал SIA.RU записал самые яркие цитаты.

«Энергопереход под вопросом?»

В вопросе энергоперехода очень многое меняется год от года, заметила директор департамента внешних коммуникаций компании Эн+ Ольга Санарова.

– В этом году даже говорят, что четвертый энергопереход – от ископаемых источников энергии к возобновляемым – глобально под большим вопросом, – пояснила она. – Декарбонизация, наверное, идет, а вот меняются ли традиционные источники энергии на возобновляемые планируемыми темпами – это уже вопрос.

«Россия не может оставаться в стороне»

Экологическая и климатическая повестка остается в тренде: например, как отметил директор группы по оказанию услуг в области устойчивого развития консалтинговой компании ДРТ Тимур Турсунов, риски в области экологии и изменения климата – самые значимые среди всех рисков для планеты по версии Всемирного экономического форума. Он подчеркнул, в мире активно развиваются углеродные рынки, на которых компании продают и покупают разрешения на выбросы CO2.

– Мы не можем оставаться в стороне от этого глобального тренда, – уверен он. – Если наши компании не будут двигаться по климатической повестке и ставить цели по декарбонизации, они окажутся среди отстающих. Требования, предъявляемые большинством крупных экономик и мировых компаний к своим поставщикам, отразятся и на российской действительности.

«Нужен баланс между экологией и энергетикой»

В вопросах энергоперехода во всем мире наблюдается прагматичный подход. Энергетика – драйвер не только экономики, а даже просто человеческой жизни, особенно в мегаполисах, отметила заместитель директора проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Ирина Гайда. По её словам, это чувствительный вопрос для любой страны – от богатой углеводородами Норвегии до Индии, где удорожание энергии на 5% приведет не просто к падению ВВП, а смерти значительного числа людей.

– Поэтому все страны, особенно в последние два года, когда обострились глобальные проблемы безопасности, делают сбалансированный выбор между экологией и энергетикой, – продолжила она. – С одной стороны, понятны преимущества возобновляемой энергетики – она не зависит от поставок полезных ископаемых. С другой, углеводороды показали свое преимущество быстрой переориентации на новые рынки.

«Нужна господдержка и политическая воля»

В Эн+ есть несколько проектов строительства ГЭС, но здесь важна также роль государства, подчеркнул руководитель дирекции по климатическим рискам Эн+ Алексей Спирин.

– У нас есть желание инвестировать в эти проекты, но нужно понимать, что во всем мире развитие любого вида генерации происходит с участием государства, с его вложениями, без этого ничего делаться не будет. Например, в Китае есть безуглеродная добыча нефти, которую обеспечивают ветряки. Но это реализуется не только за счет компаний, но и за счет государственных средств. У нас огромный потенциал для энергоперехода, а государство должно иметь политическую волю для того, что двигаться в этом направлении, – уверен Алексей Спирин.

«Торговля углеродными единицами буксует из-за геополитики»

Российский бизнес вообще активно занимается декарбонизацией, отметили участники дискуссии. Например, компания «ЕвроХим» реализует климатический проект по улавливанию углекислого газа и производству из него жидкой углекислоты. Добровольные климатические проекты имеют в России большой потенциал, уверена руководитель департамента по корпоративной политике компании «ЕвроХим» Татьяна Ларионова. В компании рассчитывают не только на развитие внутреннего рынка углеродных единиц, но и на его интеграцию во внешние рынки.

– Международная торговля углеродными единицами пока буксует, в том числе в силу геополитических интересов стран, которые заинтересованы в продвижении более дорогих технологических решений и определенных источников энергии. Здорово было бы развивать такой рынок на пространстве БРИКС, это был бы мощный стимул для климатических проектов в России, – предложила Татьяна Ларионова.

Кроме того, добровольный углеродный рынок позволяет вовлечь в климатические проекты природные экосистемы, позволяя не внедрять дорогие технологические решения, продолжила она. А у России в этом вопросе потенциал колоссальный, тот же РУСАЛ уже занимается проектами по восстановлению водно-болотных угодий и охране лесов, отметила Татьяна Ларионова.

«Пора уже не оспаривать очевидное»

Единства мнений в отношении энергоперехода в России нет, до сих пор появляются сомнения, споры, отметил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев. Хотя, по его словам, во всем мире наблюдается беспрецедентный прирост солнечных и ветровых мощностей, рынок ВИЭ, электромобилей, накопителей энергии достиг 1,3 трлн долл., а к 2030 году дойдет до 3 трлн.

– Есть психологические стадии – отрицание, торг, принятие. Пора уже принять ВИЭ и не оспаривать очевидное, – призвал он. В России по программе господдержки пока построено 4,5 ГВт ВИЭ-генерации, до 2030 года она достигнет 12 ГВт, причем уже сейчас возобновляемая энергетика в России дешевле других ее видов, добавил эксперт.