«Один в поле не воин»: иркутский фермер поделился секретами успеха семейного хозяйства

Слушатели «Школы фермера» Россельхозбанка в Иркутской области посетили крестьянско-фермерское хозяйство Вячеслава Лизина, расположенное на землях Буретского сельского поселения Боханского района. Начинающие фермеры узнали о том, какие сорта зерновых культур способны принести высокий урожай в Сибири, о технологиях увеличения плодородия почвы, бережном земледелии, способах минимизации использования органических удобрений и фунгицидов. Особое внимание уделили правилам подготовки почвы и семян к посеву, а также дальнейшему уходу за зерновыми культурами. Будущим фермерам продемонстрировали посевы ярового рапса, пшеницы и сои, провели экскурсию по производственной базе.

На практическом занятии Вячеслав Лизин рассказал студентам, как за десять лет из заброшенных пахотных земель выросло передовое сельхозпроизводство.

«Хозяйство создавали с нуля, безо всякой базы. Поля принадлежали когда-то колхозу, потом заросли бурьяном и запустели. Получив субсидию от государства, обзавелись собственной современной сельхозтехникой, посевными комплексами, системами очистки и переработке зерна. Уже через четыре года мы стали самым крупным хозяйством в Боханском районе по производству зерновых культур. А с 2021 года включены региональным министерством сельского хозяйства в реестр базовых хозяйств Приангарья», - поделился историей создания предприятия Вячеслав Лизин.

Фермер отметил, что его формула успеха состоит из двух составляющих. Первая – ставка на высокотехнологичное оборудование и инновации. На предприятии применяются самые современные сельскохозяйственные и цифровые технологии: при помощи квадрокоптера формируются 3D-модели полей, отслеживается состояние влажности земли, температурный режим и наличие сорняков, планируется применение ядохимикатов, а урожай хранятся в специальных «рукавах». А вторая – крепкая семья.

«Один в поле не воин. На каждом этапе становления меня поддерживала семья. Это помогало преодолевать трудности и идти к цели. Мечтаю, что хозяйство будет процветать, а дети однажды продолжат дело. У меня трое сыновей, есть на кого оставить. Старший уже полностью взял на себя работу мельницы», - рассказал фермер.

Во время практического занятия слушатели активно интересовались технологией производства, опытом применения гербицидов и удобрений, нормами высева зерновых, бобовых и сидератов, а также правильным выбором семян.

«Очень полезная экскурсия. Впечатлило современное оборудование и технологии автоматизации. Все рабочие процессы – от посевной кампании до производства конечного продукта – работают как часы. В процессе изготовления продукции занято всего 32 человека. Я сегодня получил уникальный опыт и принял для себя решение внести корректировки в свой бизнес-план, который предстоит защитить после окончания обучения», – поделился впечатлением слушатель «Школы фермера» Борис Максимов.

Директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова отметила, сотрудничество с Россельхозбанком позволяет предприятию наращивать объёмы сырья и находить новые рынки сбыта, в том числе за границей. В ближайших планах - строительство современного зернохранилища.

«Труженик села сегодня – это история про внедрение новых технологий, инновации, эксперименты. Это истории отдельных людей, которые стремятся не только к коммерческому успеху, а хотят изменить к лучшему целую отрасль и мир вокруг себя. Уверена, что именно такой опыт поможет нашим слушателям «Школы фермера» при развитии собственных агропредприятий, а также будущим поколениям молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с сельским хозяйством», – подчеркнула директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.