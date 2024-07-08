Россельхозбанк поддержал национальный бурятский праздник Сур-Харбан

В поселке Усть-Ордынский состоялся культурно-спортивный праздник «Сурхарбан-2024», один из национальных традиций бурятского народа. В этом году он посвящен году семьи. Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова поздравила участников и гостей мероприятия, а также вручила приз победителю соревнований.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель губернатора – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, генеральный консул Монголии в Иркутске Жигмэд Энхжаргал, депутаты Госдумы и Законодательного собрания Приангарья и мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.

В торжественном параде прошли команды шести районов УОБО и Ольхонского района. Факел Сур-Харбана зажег мастер спорта международного класса по вольной борьбе Александр Богомоев. Флаг праздника несли многократные победители и призеры областных, всероссийских соревнований Балдан Цыбенов, Александра Маргулеева, Владимир Зверев и Зоя Баендуева. Право поднять флаг Сур-Харбана получила многодетная спортивная семья Хандархаевых, в которой воспитывается 11 детей. На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» собралось около семи тысяч зрителей.

«Народный праздник Сур-Харбан – это символ нашего единства, нашей силы. Уверен, что этот праздник спорта и культуры даст возможность лучше узнать обычаи бурятского народа. Взаимное уважение, трудолюбие, энергия и сибирское упорство жителей Иркутской области всегда были залогом процветания нашего региона», - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На протяжении трех дней лучшие спортсмены демонстрировали свое мастерство в бурятской борьбе, стрельбе из лука, легкой атлетике, футболе, гиревом спорте, волейболе, бурятских шахматах шатар, шашках, традиционной игре в кости «шагай наадан». Кроме того, прошли фестивали-конкурсы фольклорных коллективов и детских фольклорных коллективов-спутников «Я наследник традиций».

Лучшей в общекомандном первенстве стала команда Эхирит-Булагатского района. Также определены победители в личных состязаниях.

«Сур-Харбан был, есть и остается одним из самых ярких и масштабных событий в жизни нашего региона. Это не просто спортивные соревнования, а часть богатой культуры бурятского народа. Он гармонично сочетает в себе древние традиции и современность, учит бережно хранить историю, приобщает молодёжь к образу жизни дедов и прадедов, дает возможность показать свои таланты и получить признание земляков. И неважно, какие места вы сегодня заняли, важна победа над собой, смелость, уверенность и желание достигать новых высот. Сегодня вы все победители!», – подчеркнула Наталья Баркова.