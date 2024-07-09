Свой Банк повышает ставки по всем вкладам

С 9 июля Свой Банк поднимает процентные ставки по всей линейке вкладов. Прирост составит 0.5% для депозитов сроком на три месяца и полгода и 1% при размещении средств на срок 367 дней.

Максимальная доходность установлена по вкладам «Свой Вклад промо» и «Свой Вклад Банки.ру»: 18,70% с учетом капитализации при размещении средств на срок шесть месяцев. Новая ставка по вкладам длиной 367 дней составит 18,20%.

«Свой Вклад промо» с ежемесячной капитализацией можно оформить на сумму от 300 000 до 500 000 000 рублей. Пополнение депозита не влияет на ставку, минимальная сумма пополнения — 5 000 рублей. Также возможна автоматическая пролонгация. «Свой Вклад Банки.ру» можно открыть на финансовом портале Banki.ru на сумму от 300 000 рублей. Выплата процентов производится в последний календарный день каждого месяца путем увеличения суммы вклада.

Также повышаются ставки по вкладу «Свой Вклад»: до 18,50% с капитализацией для вкладов на 181 день. При размещении средств на срок 91 день эффективная ставка составит 17,50%, на 367 дней — 18,00%. Вклад можно оформить онлайн — с помощью мобильного приложения или на сайте банка, минимальная сумма — 30 000 рублей. В дополнение к вкладу выдается дебетовая карта с бесплатным обслуживанием и доставкой.

В офисах Своего Банка в Саратове и Энгельсе можно открыть вклады «Выгодный+», «Выгодный», «Высокий процент». Новые ставки по вкладам, оформленным на три месяца, составят 17,00-17,20%, на полгода — 18,00-18,20%, на год — 17,50-17,70%. Предусмотрена возможность пополнения средств, минимальная сумма — от 1 000 руб. Подробнее ознакомиться с условиями вкладов можно на сайте банка.