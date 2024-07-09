За последние месяцы действия льготной ипотеки россияне взяли кредитов на 777,2 млрд рублей

Выдачи в июне подскочили на 44% – максимум с начала года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

В июне 2024 года, последнем месяце действия основных льготных ипотечных программ в России, банки одобрили клиентам-физлицам 176,6 тыс. жилищных кредитов на 777,2 млрд руб. Выдачи достигли пиковых значений с начала этого года. По сравнению с маем они подскочили в количественном выражении на 39%, а в денежном – на 44%. Год к году прирост был не так значителен: количество предоставленных кредитов увеличилось на 6%, а объем – на 23%.

Средняя сумма ипотечной ссуды в июне достигла 4,4 млн руб. – это максимум за все время наблюдений (с 2014 года).

В абсолютном выражении выдачи ипотеки в июне не превысили рекордных значений прошлого года, когда спрос на льготную ипотеку подогревался из-за роста ставок по рыночным программам и сообщений об ужесточении условий по госпрограммам.

Эксперты ГК «Страна Девелопмент» считают, что даже в отсутствие льготной ипотеки у клиентов будет выбор. Застройщики будут предлагать такие инструменты покупки квартиры, как рассрочка, обмен и скидки.