Молодежный отряд ИНК приступил к работе в Иркутске

В ежегодном мероприятии могут принять участие дети сотрудников.

Молодежный отряд позволяет официально трудоустроиться на лето школьникам и студентам в возрасте от 16 лет до 21 года. Первая смена продлится до 31 июля, вторая будет проходить с 1 по 30 августа. Всего участниками станут почти 100 человек, которые получат работу в ИНК, «ИНК-Сервисе», «ИНК-СНГ», «ИНК-ТКРС», а также на Иркутском заводе полимеров. За каждым из них закреплен наставник.

– Для ИНК молодежные отряды – это еще один канал HR-взаимодействия, ведь все эти ребята – наши потенциальные сотрудники. Впереди их ждет настоящая работа и первая зарплата, знакомство с компанией и ключевыми проектами. Участие в отряде – это отличная возможность получить бесценный опыт в команде профессионалов и проявить себя, – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктория Илюхина.

Молодые люди будут заниматься раскладкой и сканированием документов, их подготовкой для сдачи в архив, ведением баз данных, поиском потенциальных контрагентов, формированием реестров и т.д. Школьники, которым не исполнилось 18 лет, будут работать по 4 часа в день, студенты – по 8.

Участников также ждет образовательная программа из двух блоков: профессиональных лекций, а также личностно-деловых тренингов и мастер-классов. На занятиях пройдет знакомство с Soft-компетенциями, которые помогут стать более востребованными специалистами.

Всего с 2021 по 2023 год в программе приняли участие более 140 школьников и студентов, из них 18 человек – повторно. Среди ребят есть те, кто учится в вузах по профилю деятельности ИНК.

В компании действует комплексная программа подготовки молодых кадров, охватывающая школы, вузы-партнеры и производственные объекты. Для школьников запущен образовательный проект «Академия ИНК», а также действуют профильные ИНК-Классы.

Студентам доступны корпоративные группы с возможностью дополнительной профессиональной подготовки, практики на производстве. Молодым специалистам адресованы адаптационные курсы и поддержка наставников на рабочем месте.