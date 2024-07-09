День энергетика стал особым праздником для семьи из Саянска

На Ново-Зиминской теплоэлектроцентрали, входящей в Эн+, работает семья Егоровых, чья совместная жизнь – как батарейка с бесконечным зарядом.

Паре уже больше четверти века вместе не скучно, их теплое отношение друг к другу и семейные традиции ставят в пример другим друзья и коллеги. В День семьи, любви и верности Егоровы рассказали «МК» свою историю и поделились секретом долгой и счастливой жизни.

Любовь между Павлом и Светланой зародилась еще в студенческие годы, когда они учились в одной группе на энергетическом факультете. Но, несмотря на то что ребята видели друг друга ежедневно, чувства вспыхнули не сразу.

«У нас на первом курсе была начертательная геометрия. Мне она давалась с трудом, а Паша сидел прямо передо мной, и все у него так хорошо получалось! Я все время его отвлекала на занятиях, просила что-то подсказать. Нам преподаватель делал замечания. Но отношения оставались дружескими. На втором курсе деканат устроил праздничный вечер в честь Дня энергетика. Вот на нем все и закрутилось. Павел пригласил меня на танец, потом проводил. Так что для нашей семьи энергетика – это очень значимая история. Мало того, что она связала нас по учебе и работе, так еще и профессиональный праздник стал отправной точкой наших отношений», – рассказывает Светлана, начальник планово-экономического отдела Ново-Зиминской ТЭЦ.

Пара встречалась на протяжении всех лет обучения. Во время учебы ходили в кино, гуляли, а когда приходило лето – приезжали в гости друг к другу.

«Так Паша познакомился с моими родителями. У нас была поездка вместе с ними на Байкал. Палаточку поставили, костерок зажгли. Папа его еще проверял: посмотрел, как тот рубит дрова, и на рыбалку повел», – вспоминает Светлана.

«Там ручей был небольшой, вот он мне сеть дал и говорит: «Становись поперек течения да лови». А потом я еще и рыбу чистил сам. Первый раз в жизни это делал, меня отец Светланы учил. Мне с ним хоть и чуть боязно поначалу было время проводить, но интересно», – говорит Павел, инженер по техническому перевооружению 1-й категории.

Светлана, кстати, не просто так посвятила свою жизнь энергетике. Вся ее семья напрямую относится к этой сфере: папа, мама, муж сестры. А вот Павел пошел на энергетический факультет по зову сердца. И оно его не обмануло – и Светлану встретил, и работу по душе приобрел.

«Мы иногда шутим, что если бы не институт, то мы бы так и не встретились. Жили ведь в разных городах. Но мне так не кажется, я думаю, что судьба нас все равно бы свела», – считает Павел.

После университета влюбленным пришлось расстаться на недолгое время. Павел уехал в Иркутск, а Светлана устроилась на работу в Саянске. Но разлука не могла длиться долго: через год влюбленный мужчина собрал свои вещи и переехал в Саянск, к Светлане. Не выдержала душа энергетика без его главной электростанции.

«Мы поженились 9.10.99. Красивая дата, мне нравится. Расписывались в ЗАГСе Ангарска. Дело сложилось так, что, когда мы уже решили пожениться, в Иркутске не было свободных мест для записи. А мы такие были – раз решили, надо делать, не откладывать в долгий ящик. Вот мы и посмотрели: куда можно? Так и оказались в Ангарске. А гостей в ресторан в Иркутске позвали. Вот так необычно получилось», – вспоминает Светлана.

«Нам очень быстро дали квартиру, а в 2002 году родился первый ребенок. Поначалу, конечно, было непросто, мы друг к другу притирались. Это и неудивительно, потому что пока вместе не живёшь, отношения другие немного. Правда, и особых сложностей я не припомню. Как-то мы всегда друг к другу чутко относились. Света более эмоциональная, но, если возникают разногласия, я всегда подхожу первым. Не люблю, когда ссора в доме», – говорит Павел.

«Да, да! Буквально 15 минут, и он уже начинает разговор. Все 25 лет так живем. Я эту его черту характера очень ценю!» – улыбается Светлана.

Сын не продолжил династию, но поступил в нефтегазовый. Светлана смеется – «тоже энергия». Так что засчитывается!

«Через 13 лет после сына у нас появилась девочка. Так что теперь, с нашей второклашкой, у нас детей полный комплект, и мальчик, и девочка! С детьми мы всегда стараемся куда-то выезжать: на море или за город. Дочке 9 лет, в ней столько энергии, что хоть нам уже под 50, но надо соответствовать. Она активная очень, и мы везде за ней! Лыжи, коньки, велосипед, самокат – на всем катаемся.

«А еще у нас есть дача. Там совсем недавно я новую баню отстроил – не зря мне со студенчества инженерные науки поддавались», – добавляет Павел.

Технические способности супруга помогают Светлане и по сей день. Не только в домашних делах, но и на рабочем месте. «Мы всё время вместе. Без друг друга нам будто чего-то не хватает. Даже на работе муж всегда приходит мне на помощь. Берёт в руки карандаш, бумагу и начинает мне схему рисовать, объяснять, если я не могу в чем-то разобраться. У нас благодаря работе и общие разговоры есть, всегда есть что обсудить», – объясняет Светлана.

По мнению супругов, День семьи, любви и верности – очень важный для России праздник.

«Я считаю, что должен быть пример для молодёжи. Чтобы было понимание, что семья – это целый мир! Взять те же традиции, праздники, которые отмечаются всей семьей. У нас это, безусловно, День энергетика, годовщина свадьбы. Есть еще необычная традиция – каждый раз под Новый год, прямо в 11 часов, мы идем все на горку. С детьми, с гостями! Хоть в минус 10, хоть в минус 40. Там катаемся и в 23:45 садимся за стол. Сразу столько энергии для отмечания. А то весь день готовишь – уже ни есть, ни сидеть не хочется. Есть у нас после 25 лет брака место и романтике. Такая мини-традиция: мы с мужем по очереди приглашаем друг друга на свидание», – делится Светлана.

Напоследок Павел и Светлана дали свой совет молодоженам и тем, кто еще только планирует создать семью.

«Главное – ценить индивидуальность. Нужно любить другого человека и не пытаться переделать под себя. Мы прощаем, слушаем и слышим друг друга. И доверяем», – считает Павел.

«А во мне ты что больше всего любишь?» – спросила Светлана.

«Весёлое настроение. Позитив, улыбку. А еще ты меня любишь, и я это чувствую», – заключил Павел.