В России прогнозируют открытие более 100 новых термальных комплексов

Доля сетевых операторов российских терм может вырасти до 68% к 2026 году.

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, на конец июня 2024 года рынок термальных комплексов России демонстрирует активный рост и развитие: в 23 регионах функционирует более 40 термальных комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. Прогнозируется значительное увеличение этого показателя в ближайшие три года и открытие более 100 новых терм общей площадью свыше 680 тыс. кв. м. Также после открытия всех анонсированных проектов их география увеличится вдвое.

Крупные сетевые операторы играют важную роль в развитии рынка термальных комплексов. По итогам I полугодия 2024 года, в России работают пять ключевых игроков: Green Flow, Termoland, «Баден-Баден», «Городские термы», «Новые термы».

На долю всех сетевых операторов приходится 49% действующих площадей. Ожидается, что к концу 2026 года этот показатель увеличится до 68%. Лидером по объему действующих площадей являются «Городские термы» с долей рынка в 18%. Однако, учитывая объем проектов на завершающей стадии строительства, к концу 2024 года лидирующую позицию может занять Termoland.

Ключевые операторы действующих термальных комплексов России, I пол. 2024 г.

Название Количество

действующих объектов Регионы присутствия Количество анонсированных объектов на ближайшие 5 лет Green Flow 2 Санкт-Петербург Краснодарский край > 5 Termoland 6 Московский регион > 20 «Баден-Баден» 4 Курганская область Свердловская область Челябинская область > 5 «Городские термы» 4 Удмуртская республика Республика Татарстан Самарская область Московский регион > 10 «Новые термы» 1 Тверская область > 3

Источник: NF Group Research

С начала 2024 года в России было открыто и ожидается открытие в ближайший месяц четырех термальных комплексов общей площадью 19 тыс. кв. м. Три новых объекта расположены в Москве, один – в Красноярске. К концу года планируется открытие еще более 20 терм общей площадью порядка 200 тыс. кв. м.

По словам Ольги Широковой, партнера, регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, на конец июня 2024 года термальные комплексы работают в 23 регионах России. После открытия всех анонсированных проектов их география увеличится вдвое. Основной объем действующего предложения представлен в Московском регионе (21%), а также в городах-миллионниках, таких как Екатеринбург, Пермь, Самара, Челябинск, Новосибирск, Уфа, Нижний Новгород, Красноярск и Ростов-на-Дону. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области расположена десятая часть всего предложения.