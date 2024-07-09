В России прогнозируют открытие более 100 новых термальных комплексов

Доля сетевых операторов российских терм может вырасти до 68% к 2026 году.
Согласно данным консалтинговой компании NF Group, на конец июня 2024 года рынок термальных комплексов России демонстрирует активный рост и развитие: в 23 регионах функционирует более 40 термальных комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. Прогнозируется значительное увеличение этого показателя в ближайшие три года и открытие более 100 новых терм общей площадью свыше 680 тыс. кв. м. Также после открытия всех анонсированных проектов их география увеличится вдвое.
Крупные сетевые операторы играют важную роль в развитии рынка термальных комплексов. По итогам I полугодия 2024 года, в России работают пять ключевых игроков: Green Flow, Termoland, «Баден-Баден», «Городские термы», «Новые термы».
На долю всех сетевых операторов приходится 49% действующих площадей. Ожидается, что к концу 2026 года этот показатель увеличится до 68%. Лидером по объему действующих площадей являются «Городские термы» с долей рынка в 18%. Однако, учитывая объем проектов на завершающей стадии строительства, к концу 2024 года лидирующую позицию может занять Termoland.
Ключевые операторы действующих термальных комплексов России, I пол. 2024 г.
|
Название
|
Количество
|
Регионы присутствия
|
Количество анонсированных объектов на ближайшие 5 лет
|
Green Flow
|
2
|
Санкт-Петербург
Краснодарский край
|
> 5
|
Termoland
|
6
|
Московский регион
|
> 20
|
«Баден-Баден»
|
4
|
Курганская область
Свердловская область
Челябинская область
|
> 5
|
«Городские термы»
|
4
|
Удмуртская республика
Республика Татарстан
Самарская область
Московский регион
|
> 10
|
«Новые термы»
|
1
|
Тверская область
|
> 3
Источник: NF Group Research
С начала 2024 года в России было открыто и ожидается открытие в ближайший месяц четырех термальных комплексов общей площадью 19 тыс. кв. м. Три новых объекта расположены в Москве, один – в Красноярске. К концу года планируется открытие еще более 20 терм общей площадью порядка 200 тыс. кв. м.
По словам Ольги Широковой, партнера, регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, на конец июня 2024 года термальные комплексы работают в 23 регионах России. После открытия всех анонсированных проектов их география увеличится вдвое. Основной объем действующего предложения представлен в Московском регионе (21%), а также в городах-миллионниках, таких как Екатеринбург, Пермь, Самара, Челябинск, Новосибирск, Уфа, Нижний Новгород, Красноярск и Ростов-на-Дону. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области расположена десятая часть всего предложения.