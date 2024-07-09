От горно-обогатительного оборудования до матрасов: Иркутская область на выставке «Иннопром»

Иркутская область представила на Международной промышленной выставке «Иннопром-2024», которая стартовала в Екатеринбурге, продукцию машиностроения, приборостроения, обучающие технологии для будущих инженеров и многое другое. Организатор стенда – Фонд развития промышленности региона. Участие в работе выставки принимает Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.





«Наша область обладает мощным промышленным потенциалом, здесь развиваются высокотехнологичные производства. В регионе производят 33% российского алюминия, 28% ПВХ-смолы, 26% целлюлозы. И на выставке «Иннопром» ярко представлены предприятия, которые помогают развивать горно-обогатительный и производственный комплекс, целлюлозно-бумажную промышленность, технологии для обучения квалифицированных инженерных кадров. Региональные компании, работающие в эти дни на выставке, активно занимают отечественный рынок после ухода иностранных производителей, поставляя предприятиям и населению качественную, высокотехнологичную продукцию, что, несомненно, очень важно для формирования технологического суверенитета страны», – сказал Игорь Кобзев.



Компания «Сервис ТехноПром» представила на стенде центробежные концентраторы для горно-обогатительной отрасли. Они смогли заместить продукцию ведущего канадского производителя, который многие годы был основным поставщиком золотодобывающих российских предприятий.

Компания «Белт Трейд» презентовала посетителям выставки конвейерные и приводные цепи. Они являются основой для функционирования практически любой конвейерной линии. Сейчас в России повышенный спрос на эту продукцию в связи с уходом с рынка ряда зарубежных производителей. Проект реализуется при участии Фонда развития промышленности.



Компания «Пластмасс Групп Сибирь», которая также является получателем поддержки иркутского ФРП, показала антифрикционные детали из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, которые эффективно заменяют бронзу, капролон, фторопласт, текстолит в узлах трения и скольжения, не требуют смазочных материалов и не изнашивают ответную часть узла.

Также на «Иннопроме» представлены предприятия Группы «Илим», лидера целлюлозно-бумажной промышленности России. В Усть-Илимске введен в эксплуатацию новый целлюлозно-картонный комбинат по выпуску 630 тысяч тонн премиального крафтлайнера в год. Крафтлайнер из стопроцентного первичного волокна (целлюлозы) подходит для упаковки пищевых продуктов.Свою продукцию представила «Сарма компани», которая в промышленных масштабах производит товары для сна. Предприятие на рынке уже 28 лет, его продукция востребована от Урала до дальнего Востока.

Компания «Полюс-НТ» привезла в Екатеринбург собственную стенды-тренажёры собственной разработки для обучения студентов и практикующих инженеров. ТаК, олна из моделей моделирует городскую энергосистему. На стенде соревнуются несколько команд, которые разрабатывают стратегию оптимального построения «умной» энергосети. Побеждает команда, чья энергосеть окажется самой эффективной с точки зрения производства, накопления и расхода энергии — и самой «самостоятельной», способной выбрать оптимальный подход с учетом меняющихся условий.



Губернатор Игорь Кобзев особо подчеркнул, что Правительство региона уделяет особое внимание мерам поддержки промышленных предприятий региона. Фонд развития промышленности Приангарья предоставляет льготные займы на переоснащение предприятий и реализует компенсационные программы. Кроме этого, предприятия участвуют в нацпроекте «Производительность труда» и повышают эффективность бесплатно с помощью экспертов Регионального центра компетенций.