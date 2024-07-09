Число жилых комплексов с бассейнами ежегодно растет

Современный покупатель становится все более требовательным к инфраструктурному наполнению проекта – включая грамотное расположение функциональных зон, а также наличие социальных и спортивных объектов. Спрос на последние, учитывая популяризацию здорового образа жизни, постоянно растет, отмечают эксперты компании Ricci | Жилая недвижимость.

– Девелоперы предусматривают бассейны как в рамках фитнес-центра, так и физкультурно-оздоровительных комплексов – удобно, что в некоторых случаях зайти туда можно, не выходя на улицу. В среднем, длина бассейнов составляет примерно 25 метров, но для комфорта жителей могут добавляться также дополнительные опции в виде, например, зон релаксации или массажа, или добавления искусственной волны. Более того, для эстетической привлекательности бассейны могут быть необычной формы и с панорамным остеклением, – комментирует Екатерина Ломтева, генеральный директор Ricci | Жилая недвижимость.

С точки зрения технического исполнения – интеграция бассейна обходится достаточно дорого. Однако в силу популярности проектов такого формата, их число в будущем будет только увеличиваться, прогнозируют эксперты.