Новости

Байкальский саммит РГУД
Как компания из Иркутска строит жильё в других регионах? Х Байкальский саммит РГУД станет площадкой для обмена опытом
Зачем туристическому рынку Иркутска нужны апарт-отели? Что нового расскажут на Х Байкальском саммите РГУД
«Жизнь продолжается, рынок не рухнет»
Все материалы сюжета

Число жилых комплексов с бассейнами ежегодно растет

Современный покупатель становится все более требовательным к инфраструктурному наполнению проекта – включая грамотное расположение функциональных зон, а также наличие социальных и спортивных объектов. Спрос на последние, учитывая популяризацию здорового образа жизни, постоянно растет, отмечают эксперты компании Ricci | Жилая недвижимость.

– Девелоперы предусматривают бассейны как в рамках фитнес-центра, так и физкультурно-оздоровительных комплексов – удобно, что в некоторых случаях зайти туда можно, не выходя на улицу. В среднем, длина бассейнов составляет примерно 25 метров, но для комфорта жителей могут добавляться также дополнительные опции в виде, например, зон релаксации или массажа, или добавления искусственной волны. Более того, для эстетической привлекательности бассейны могут быть необычной формы и с панорамным остеклением, – комментирует Екатерина Ломтева, генеральный директор Ricci | Жилая недвижимость.

С точки зрения технического исполнения – интеграция бассейна обходится достаточно дорого. Однако в силу популярности проектов такого формата, их число в будущем будет только увеличиваться, прогнозируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Иркутян приглашают на встречу с Гошей Куценко
Актер и автор сериала «Слово пацана» станут гостями фестиваля «Энергия+» в Иркутске
Арт-объекты из соломы вновь украсят набережную в центре Иркутска
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес