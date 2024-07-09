Научная деятельность стала самой высокооплачиваемой сферой в Иркутске

Такие специалисты могут зарабатывать 100 тыс. рублей, данные приводит РИА Новости.
РИА Новости представило рейтинг зарплат в крупных городах России по отраслям. Согласно данным, Иркутск занял 40 место по средней зарплате – 100 тыс. рублей – на такой заработок могут рассчитывать иркутяне, занятые в сфере «профессиональная и научная деятельность».
|
Место
|
Регион
|
Отрасль
|
Зарплата
|
17
|
Красноярск
|
Профессиональная и научная деятельность
|
136 тыс. руб.
|
21
|
Новосибирск
|
IT и связь
|
127 тыс. руб.
|
40
|
Иркутск
|
Профессиональная и научная деятельность
|
100 тыс. руб.
|
80
|
Улан-Удэ
|
Транспортировка и хранение
|
74 тыс. руб.
Лидером списка стал Южно-Сахалинск, в котором чистая средняя зарплата в сфере добычи в первом квартале 2024 года составляла 443 тысячи рублей. Также высокие зарплаты в Южно-Сахалинске можно найти в отраслях «Административная деятельность» – 239 тысяч рублей и «Рыболовство, сельское и лесное хозяйство» – 199 тысяч рублей.
На втором месте – Москва, где, согласно статистике, в отрасли «Банки и финансовые услуги» чистая зарплата в первом квартале 2024 года составляла 294 тысячи рублей в месяц. Кроме финансовой отрасли часто в столице высокие зарплаты можно найти в отрасли «IT и связи» – 234 тысячи рублей в месяц и в "Профессиональной и научной деятельности» – 192 тысячи рублей.
На третьем месте по уровню отраслевых зарплат располагается Тюмень. В этом городе, как и в Южно-Сахалинске, самой привлекательной для заработка является добывающая отрасль, где средняя чистая зарплата составляет 267 тысяч рублей.