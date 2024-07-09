Научная деятельность стала самой высокооплачиваемой сферой в Иркутске

Такие специалисты могут зарабатывать 100 тыс. рублей, данные приводит РИА Новости.

РИА Новости представило рейтинг зарплат в крупных городах России по отраслям. Согласно данным, Иркутск занял 40 место по средней зарплате – 100 тыс. рублей – на такой заработок могут рассчитывать иркутяне, занятые в сфере «профессиональная и научная деятельность».

Место Регион Отрасль Зарплата 17 Красноярск Профессиональная и научная деятельность 136 тыс. руб. 21 Новосибирск IT и связь 127 тыс. руб. 40 Иркутск Профессиональная и научная деятельность 100 тыс. руб. 80 Улан-Удэ Транспортировка и хранение 74 тыс. руб.

Лидером списка стал Южно-Сахалинск, в котором чистая средняя зарплата в сфере добычи в первом квартале 2024 года составляла 443 тысячи рублей. Также высокие зарплаты в Южно-Сахалинске можно найти в отраслях «Административная деятельность» – 239 тысяч рублей и «Рыболовство, сельское и лесное хозяйство» – 199 тысяч рублей.

На втором месте – Москва, где, согласно статистике, в отрасли «Банки и финансовые услуги» чистая зарплата в первом квартале 2024 года составляла 294 тысячи рублей в месяц. Кроме финансовой отрасли часто в столице высокие зарплаты можно найти в отрасли «IT и связи» – 234 тысячи рублей в месяц и в "Профессиональной и научной деятельности» – 192 тысячи рублей.

На третьем месте по уровню отраслевых зарплат располагается Тюмень. В этом городе, как и в Южно-Сахалинске, самой привлекательной для заработка является добывающая отрасль, где средняя чистая зарплата составляет 267 тысяч рублей.