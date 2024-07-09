Стипендиальная программа РУСАЛ и Эн+ в вопросах и ответах

РУСАЛ и Эн+ дали старт очередному, четвертому приему заявок на участие в Стипендиальной программе. Она распространяется на 9 субъектов Российской Федерации, на 20 городов ответственности. Компании сотрудничают с 57 вузами и колледжами — размах такой, что у молодежи возникают вопросы и желание более детально разобраться. Директор департамента по развитию персонала и корпоративной культуре РУСАЛа Марина Деревлёва отвечает на самые частые вопросы кандидатов.

Могут ли первокурсники участвовать в конкурсе на получение стипендии?

— Конкурс претендентов на стипендии проходит летом, чтобы уже с первого месяца учебного года — с сентября — самые достойные студенты получали финансовую поддержку. Первокурсники в это время еще только абитуриенты, они не знают, прошли они конкурс на поступление в вуз или колледж или не прошли. Кроме того, они не успели проявить себя ни в учебе, ни в других видах деятельности. Поэтому в программе участвуют успешные студенты, начиная со 2 курса.

В программе задействованы 57 вузов и колледжей, а направлений подготовки 242: почему такая большая разница в цифрах?

— В начале проекта, в 2021 году, мы определили два основных направления, соответствующие профилям наших компаний: металлургия и энергетика. В каждом из них есть специальности, в которых мы наиболее заинтересованы — это, например, теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов и производств, релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, металлургия цветных металлов, аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов, сварщик, машинист крана металлургического производства и так далее.

В 2023 году было принято принципиальное решение: финансово поддержать направления, не связанные с нашими производствами, но крайне важные для комфорта жителей в городах ответственности — это педагогика и здравоохранение. В каждом из них десятки конкретных специальностей. В 2024 году мы расширили направления, добавив горное дело. Так у большего числа талантливых студентов появится возможность получить стипендию от РУСАЛ и Эн+ и, возможно, в будущем присоединиться к командам компаний в качестве сотрудников.

Если я учусь на 1 курсе магистратуры, могу ли я участвовать в конкурсе на получение стипендии?

— Я считаю, что вы не только можете, но вам необходимо участвовать в конкурсе и попробовать свои силы! Первый и второй курсы магистратуры или ординатуры приравниваются к 5-6 курсам специалитета, где ежемесячная стипендия от наших компаний составляет 25 тысяч рублей. Напомню, что размер стипендии увеличивается в зависимости от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения. Например, стипендия студента вуза 2 курса вуза будет составлять 10 тыс. руб. в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тыс. руб. в месяц. Для студентов среднего профессионального образования эти цифры составляют 5 тыс. руб. для второкурсников и 15 тыс. руб. для 4-5 курсов или 3 курса, если студент учится после 11 классов школы.

Как разобраться в вузах, в колледжах, в географии проекта?

— В рамках данного короткого интервью перечислить 57 образовательных учреждений невозможно. Но есть географический ориентир – это Иркутск, Братск, Тайшет, Красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Миасс, Волгоград, Тихвин, Санкт-Петербург. Всю интересующую вас информацию вы можете получить на нашей платформе. Там, кстати, много полезной информации о нас и наших развивающих проектах и продуктах.

Онлайн-собеседование для кандидатов на стипендию будет проходить в августе: как к нему подготовиться? Какие будут вопросы?

— Нет необходимости готовиться как-то специально. Главное – это ваша мотивация для участия в программе и знания, которые вы уже успели приобрести в ходе обучения. Важно, чтобы у вас были интерес, желание и готовность к развитию, заинтересованность в своей профессии, и, тогда любое собеседование вы пройдете успешно!

Напомним, что прием заявок от претендентов проходит с 17 июня по 17 июля 2024 года на нашем карьерном портале. Имена стипендиатов компании будут названы в сентябре 2024 года.