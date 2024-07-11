Площадка для прорывных идей. Что ждут от Байкальского саммита РГУД иркутские девелоперы?

Нетворкинг, площадка для прорывных идей и диалога между бизнесом, властью и обществом, возможность посмотреть на процессы, происходящие на рынке недвижимости, со стороны. Так обозначила основные направления Х Байкальского саммита РГУД генеральный директор «ГРАНДСТРОЙ» Екатерина Прядко. Портал SIA.ru узнал, что ждёт руководитель одной из ведущих стройкомпаний региона от делового профильного форума.

Как отметила Екатерина Прядко, в Иркутской области проводится не так много серьёзных девелоперских мероприятий, и самым авторитетным среди них, конечно, является саммит РГУД.

– Очень важно, что он собирает на своей площадке специалистов и экспертов как федерального уровня, так и из российских регионов. Долгое время Иркутская область отсутствовала в федеральной повестке с девелоперскими объектами, а сейчас мы обращаем на себя внимание – нам есть, что показать, и есть, чем гордиться.

К тому же саммит проходит один раз в год, и, по мнению Екатерины Прядко, это фактически единственное событие такого масштаба, на котором можно узнать и представить на профессиональную публику новые подходы в строительной отрасли. Поэтому здесь нужно быть не только девелоперам, но и власти – чтобы, в том числе, услышать сегодняшние проблемы отрасли в целом, потому что их много, и глубина этих проблем только усугубляется. Причём, как подчеркнула эксперт, это всегда – интрига: насколько откровенным и честным получится разговор между бизнесом и властью.

– Интересно пообщаться с коллегами и посмотреть, у кого какие ожидания после 1 июля, как мы жить будем дальше. Ведь к нам «залетает» достаточно много пусть не чёрных, но серых «лебедей», и нужно понимать, куда отрасль двигается, в каком направлении. А такие мероприятия как раз дают возможность взглянуть на проблемы немного со стороны, становятся стартовой площадкой для каких-то прорывных идей, инновационных мыслей, помогают нам искать новые способы, подходы, инструменты для реализации дальнейших девелоперских планов.

Отличительными чертами саммита РГУД от других подобных мероприятий Екатерина Прядко считает также тот факт, что у него нет чёткой направленности на маркетинг и продажи, и он больше является официальной площадкой для общения между бизнесом, властью и обществом.

– Кроме того, Х Байкальский саммит РГУД проходит на площадке Сбера и это придаёт ему определенный финансовый статус, особенно если учесть, что в любые трансформационные времена недвижимость является самым консервативным способом сохранения и сбережения капитала, – отметила Екатерина Прядко.

Также саммит важен для профессионального сообщества как нетворкинг: если он хорошо организован, у него качественный состав участников, это всегда очень полезно, считает эксперт.

По вопросам партнерства и сотрудничества можно обратиться:

Наталия Черейская, исполнительная дирекция НП РГУД, директор по развитию, г. Санкт-Петербург +7 921 303 90 03 razvitie@rgud.ru

Светлана Золотоевская, куратор Байкальского Саммита РГУД г. Иркутск, +7 9025 158 913

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