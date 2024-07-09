«Это глоток свежего воздуха». 5 причин посетить фестиваль «Энергия+» в Иркутске

Гоша Куценко, Татьяна Толстая, Виктория Исакова, Алексей Чадов – эти и другие знаменитости встретятся с иркутянами на фестивале культуры «Энергия+» 12-14 июля. В этот раз масштабное событие, организованное Эн+ по инициативе основателя холдинга Олега Дерипаски, пройдет в формате open-air – на площади у памятника Александру III. Портал SIA.RU поговорил о предстоящем событии с известными иркутянами, а также изучил программу «Энергии+» и нашел как минимум пять причин отправиться на фестиваль.

Кино, книги, арт – все это объединяет семейный фестиваль «Энергия+» – масштабное событие с участием актеров, писателей, музыкантов, сценаристов и других деятелей искусства. «Энергия… Ее нельзя потрогать, но можно ощутить. Услышать, увидеть, разделить с другими. Фестиваль культуры «Энергия+» – пространство для увлеченных и талантливых людей. Они делятся своей энергией, наполняя участников фестиваля яркими эмоциями и позитивным настроением», – так говорят о фестивале организаторы.

Каждый житель Иркутска, независимо от возраста, интересов и профессии, сможет провести три незабываемых дня вместе с Эн+. В этом году фестиваль пройдет на открытом воздухе: творческие мастерские, книжная секция и все активности будут работать на площади у памятника Александру III.

Полная программа «Энергии+» доступна по ссылке enplusfest.ru, а мы выбрали пять причин отправиться на фестиваль:

Причина №1. Посмотреть хорошее кино вместе с известными актерами, получить автограф и сделать фото со звездами

В секции «Киносцена» у иркутян и гостей города будет отличная посмотреть новое российское кино под открытым небом с волшебным видом на Ангару, а еще – пообщаться с любимыми актерами, получить автографы и сделать фото на память.

Вечером 12 июля на фестивале покажут фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» – ремейк культовой «Гостьи из будущего». Перед показом пройдет творческая встреча с актрисой Викторией Исаковой, сыгравшей маму Алисы Селезневой.

В субботу 13 июля в Кинозале запланировано два сеанса. Днем можно будет посмотреть и обсудить с режиссером Артемием Драгунским две серии «Денискиных рассказов». А вечером увидеть фильм «Культурная комедия» и пообщаться с исполнителем главной роли Алексеем Чадовым.



14 июля продолжится показ сериала «Денискины рассказы», перед которым пройдет встреча с актёром Романом Панковым, сыгравшим Дениску. Вечером того же дня в Кинозале покажут комедию «Непослушники-3». Обсудить историю о пранкере, живущем в монастыре, можно будет с актером Гошей Куценко.

Причина №2. Пообщаться с писателями и сценаристами

«Горячим сердцем» фестиваля «Энергия+» организаторы называют секцию «Лекторий». Здесь в течение трех дней можно будет увидеть и услышать знаменитых сценаристов, писателей и блогеров. Иркутян, интересующихся современной культурой и искусством, ждут лекции, паблик-токи и автограф-сессии.

С автором и литературоведом Павлом Басинским можно будет обсудить жизнь классиков Максима Горького и Льва Толстого. С журналистом и писателем Шамилем Идиатуллиным – поговорить о разных жанрах литературы, от классического романа до подростковой мистики.

Эксперт сети книжных магазинов «Читай-город» Полина Маннанова расскажет, как разбираться в книжных трендах и представит главные литературные новинки. Писательница и филолог Ася Володина проведет паблик-ток о театральности и кинематографичности в прозе. А автор документального исследования «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев и актер сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев поразмышляют о роли отцов и детей в современной литературе и кинематографе.

Ярким событием фестиваля станет и творческая встреча – впервые в Иркутске! – с писательницей, телеведущей, литературным критиком Татьяной Толстой.

Причина №3. Интересно провести время с детьми

«Детская секция» – это семейная локация фестиваля «Энергия+», где весело и интересно смогут провести время все члены семьи. Здесь можно будет отдыхать на мягких подушках, строить башни и крепости из поролоновых кубиков, играть, творить и мастерить.

В течение всех трех дней с детьми будут работать аниматоры. Они проведут эстафеты, активные игры, соревнования и тихие активности: раскраски, аппликации, воздушный пластилин. 13 и 14 июля на детскую секцию заглянет «Гигантик флай шоу» – цветные надувные фигуры, некоторые из которых «оживут» на радость детям.

На одном из мастер-классов в «Детской секции» можно будет создать «ветерок» – символ фестиваля «Энергия+». На другом творческом занятии ребят научат мастерить «ракетки» для мыльных пузырей – с их помощью маленькие иркутяне запустят в небо сотни мыльных пузырей разной формы.

Причина №4. Купить книги, сувениры и вкусно перекусить

Зарядиться энергией печатного слова, познакомиться с литературными новинками и пополнить библиотеку актуальными бестселлерами можно будет в «Книжной секции» от сети «Читай-город». Впрочем, купить на фестивале можно будет не только книги: в локации «Маркет» гостей праздника ждут необычные вещи от локальных сибирских брендов.

Дополнить культурные впечатления гастрономическими гости «Энергии+» смогут на фуд-корте. Вкусными блюдами иркутян и гостей города порадуют ресторан кавказской кухни «Гиви Ту Ю», гриль-ресторан «BUTIN» и корейское кафе Chicco. А еще на площадке будут вареная кукуруза, лимонады, клубника в шоколаде, печеный картофель от кафе «Чайхана», вкусный кофе от кофейни Atlas и специальные энергичные сеты.

Причина №5. Увидеть уникальные скульптуры из соломы

Как и летом 2023-го, набережная Ангары превратится в настоящую галерею современного искусства под открытым небом. Фестиваль соломенных скульптур, в прошлом году вызвавший в Иркутске настоящий фурор, станет одним из главных событий «Энергии+».

Как рассказали организаторы, в этот раз для создания уникальных скульптур и инсталляций, объединяющих классическое искусство и современные технологии, в Иркутске собрались десять талантливых мастеров из разных городов России. Наблюдать за процессом создания арт-объектов иркутяне смогут вплоть до 11 июля. 12-го соломенные творения станут готовыми экспонатами.

«Солома – это не просто природный материал, это символ силы, красоты и хрупкости природы. В руках мастеров и при поддержке искусственного интеллекта она превращается в нечто поистине волшебное», – говорят организаторы фестиваля. Соломенные арт-объекты и инсталляции – отличный источник творческого вдохновения. Здесь можно будет получить заряд позитива и сделать отличные фото.

МНЕНИЯ

Заглянуть на фестиваль «Энергия+» планируют многие известные иркутяне. По их словам, подобные события – не только «глоток свежего воздуха» для горожан, интересующихся культурой и искусством, но и отличная возможность для развития туристического потенциала Иркутска.

«После таких проектов влюбляюсь в свой город снова»

Ксения Пономарёва, продюсер, эксперт в области событийного маркетинга:

– Фестиваль «Энергия+» от Эн+ уже становится знаковым для города. В первую очередь потому, что у иркутян появляется возможность лично познакомиться с деятелями искусства, кино, культуры, с яркими представителями арт-индустрии. Для нас это и правда уникальная возможность: мы не избалованы подобными мероприятиями, и каждый раз это как глоток свежего воздуха. Я, например, с нетерпением жду встречи с Татьяной Толстой и автором романа «Подлинная история Анны Карениной» Павлом Басинским.

Мне нравится, как на таких мероприятиях объединяются люди разных поколений, имея при этом абсолютно разные взгляды на мир и интересы, но именно здесь происходит гармоничная синергия, единый поток – это придает всему событию невероятную энергию! Иркутск – он ведь всегда был про людей и для людей. Честно, я каждый раз снова и снова влюбляюсь в свой город и в наших прекрасных иркутян именно после таких проектов!

Культура всегда играла ключевую роль в развитии города, способствовала экономическому развитию, социальной сплоченности, образованию и личностному развитию, и это невозможно недооценивать. Это важный двигатель всестороннего развития города, особенно в направлении креативных индустрий.

Очень здорово, что июль в Иркутске проходит так активно, и у каждого жителя или гостя нашего региона есть возможность выбрать по настроению и интересам любую развлекательную или образовательную программу. Такое разнообразие мероприятий поддерживает высокий уровень культурной активности в городе, делая его более живым и динамичным.

«Важно, что бизнес поддерживает культуру»

Ольга Бронштейн, директор Галереи В. Бронштейна:

– Иркутск – хоть и небольшой город, но с большой культурной составляющей. Театры, музеи, концерты, фестивали – каждый может найти что-то по душе. Во многом это возможно благодаря частным инициативам. Важно, что бизнес поддерживает культуру и создает действительно масштабные события для города – такие, как фестиваль «Энергия+».

Три дня фестиваля – это концентрация по-настоящему интересных мастер-классов, кинопоказов, лекций. Особенно хочется выделить открытые встречи с людьми, которые развивают и меняют современную литературу, журналистику, кино, театр. Это та часть программы, которую нельзя пропустить.

«Людям нужны общение и обмен энергией»

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

– В Иркутске крупные компании проводят много масштабных, зрелищных мероприятий. Это здорово, поскольку людям необходимы общение, обмен позитивной энергией и добрыми эмоциями. Фестиваль «Энергия+» – большое городское событие. Уверена, Эн+, как и в 2022 году, подарит иркутянам три незабываемых творческих дня.

«Если мероприятия есть – значит, город живет»

Александр Откидач, автор проекта «Турдесант», медиаэксперт:

– Я в абсолютном восторге от того, что в постковидные годы город начал наконец-то оживать. Я считаю, что разные интересные крупные мероприятия должны проходить в Иркутске каждую неделю – в разных локациях, для разных аудиторий. Если мероприятия есть – значит, город живет.

Город – это люди, а людям всегда что-то интересно: кому-то – кино и книги, кому-то – парикмахерское искусство, кому-то – еда… Значит, люди должны публично делиться своими талантами, значит, в Иркутск должны приезжать специалисты из разных сфер со всей страны. Для нашего города это классная возможность. Всё равно весь мир едет на Байкал: звезды, знаменитости, эксперты – было бы круто их интегрировать в нашу культурную жизнь. Еще, на мой взгляд, важно подобные события готовить, включая в процесс самих жителей. Это качественно увеличивает и эффективность, и посещаемость.

Фестиваль «Энергия+» – конечно, очень интересное и масштабное событие. Как минимум половина программы мне лично интересна. Кино, лекторий – я посмотрел спикеров и темы – хочется послушать всех, каждому задать вопросы. Спасибо организаторам за то, что привозят в Иркутск таких людей. Отдельно хочу отметить и фестиваль соломенных культур. Он уже проходил в Иркутске в прошлом году – было шикарно: классные фотки, красота!

«Подобные фестивали привлекают туристов»

Мария Победаш, коммерческий директор Ассоциации «Байкальская Виза»

– Что важно для любого масштабного мероприятия? Локация и концепция. Лучше места, чем центр города, в Иркутске не найти. Как ни крути, площадь возле памятника Александру III – это, пожалуй, самое популярное место для всех важных и запоминающихся событий. Иркутяне и гости города и так сюда с радостью приезжают, здесь проходят основные туристические потоки.

Если говорить о концепции, то замечательно, что фестиваль акцентирует внимание на семейных ценностях. И ребенку, и взрослому здесь будет интересно. В программе фестиваля заявлено много по-настоящему звездных представителей арт-индустрии. Для города это, безусловно, очень знаковое событие. Это интеллектуальное и культурное развитие и для горожан, и для самого Иркутска.

Мы с семьей особенно ждём появления скульптур из соломы. В прошлом году они произвели настоящий фурор. Это действительно зрелищно и интересно. Скульптуры превращают локацию в настоящее арт-пространство. И, на мой взгляд, это своего рода летнее продолжение зимнего фестиваля «Счастье чистой воды» с ледовыми скульптурами. Так в городе формируется хорошая традиция арт-мероприятий на круглогодичной основе. Для развития туризма это очень важно.

Очень удачное решение для фестиваля «Энергия+» в этом году – создание фуд-корта. Кулинарные фестивали всегда очень популярны, и это 100% попадание в концепцию и настроение. Топовый гастрономический проект Ассоциации «Байкальская Виза» – ресторан «BUTIN» – участвует в фестивале и будет занимать один из корнеров на фуд-корте. У гостей будет возможность попробовать лучшие блюда от шеф-повара ресторана Дениса Баланцева.

В целом, на мой взгляд, для развития туризма в регионе подобные событийные мероприятия невероятно важны. Они позволяют привлечь туристов именно в Иркутск. Как говорится, не Байкалом единым! Не секрет, что сейчас большинство гостей сразу из аэропорта отправляются на озеро, не давая Иркутску даже шанса показать себя. Подобные фестивали позволяют задержать гостей, показать им самобытность Иркутска и уровень развития.