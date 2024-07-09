Игорь Кобзев доложил о создании Федерального центра химии на координационном совете Минпромторга

Федеральный центр химии, работа над созданием которого ведется сейчас в Усолье-Сибирском, к 2036 году должен стать крупнейшей промышленной площадкой России в области малой и среднетоннажной химии с годовым объемом производства более 2,8 млн тонн. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время совместного заседания координационного совета по промышленности Минпромторга России и координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при правительственной комиссии по импортозамещению.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Совещание на тему «Национальный проект технологического суверенитета «Развитие производства новых материалов и химической продукции» состоялось под руководством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024», которая открылась в Екатеринбурге 8 июля.

– Сегодня мы проводим совместное заседание двух Координационных советов – по промышленности и по импортозамещению химической и нефтехимической продукции. В этом широком составе хотим обсудить развитие химического комплекса и более детально проработать то, что мы заложили в национальный проект технологического лидерства «Новые материалы и химия». Многие из вас помогали в его формировании, и неделю назад мы презентовали нацпроект на стратегической сессии под председательством Михаила Владимировича Мишустина, – поприветствовал глава Минпромторга России.

Глава Минпромторга России Антон Алиханов в своем выступлении отметил основные аспекты реализации нацпроекта. В первую очередь стоит необходимость в восстановлении продуктовых цепочек.

Значимым станет создание Федерального центра химии, который позволит консолидировать усилия науки и бизнеса в создании и освоении серийного производства новых продуктов.

– Подобного рода проекты должны получить поддержку в том числе на региональном уровне по комплексному развитию территорий. Учитывая разрозненность и небольшие объемы заказов на продукцию, нам нужно будет подумать, как консолидировать спрос, – подчеркнул Антон Алиханов.

Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что проект по созданию Федерального центра химии реализуют в Усолье-Сибирском по поручению Президента РФ Владимира Путина и при поддержке Минпромторга России, госкорпорации «Росатом», якорного инвестора АО «Росхим», депутата Государственной Думы Марии Васильковой. Научно-технологическую базу в Иркутской области в сфере химии формируют ведущие научные организации, ключевым участником выступает Федеральный исследовательский центр Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского, его директор д. х. н. Андрей Иванов.

Губернатор отметил, что при создании ФЦХ применяется комплексный подход: особое внимание уделяется соблюдению экологических норм, созданию современных производств в кооперации крупных отраслевых предприятий и малого и среднего бизнеса, созданию необходимой научной и технологической инфраструктуры. Также не менее важно, подчеркнул глава Иркутской области, развитие человеческого капитала и территории, комфортной для жизни и труда.

В настоящее время на территории бывшего «Усольехимпрома» силами госкорпорации «Росатом» реализуются мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Задача – в 2028 году исключить эту территорию из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде. Кроме того, на площадке бывшего «Усольехимпрома» создается производственно-технический комплекс «Восток», который в дальнейшем примет в переработку отходы химических производств резидентов Федерального центра химии, обеспечивая максимальное включение отходов в оборот.

Губернатор Игорь Кобзев подробно остановился на вопросах инфраструктурного обеспечения промышленной площадки.

– Созданию комфортной городской среды в Усолье-Сибирском уделяется особое внимание, рассчитываем, что Усолье-Сибирское войдет в число 200 опорных городов страны, о которых говорил президент РФ в послании Федеральному Собранию. Совместно с Минэнерго России решили вопрос обеспечения электроэнергией. К концу 2028 года запланированы к вводу два новых энергоблока на ТЭЦ в городе Усолье-Сибирское, что позволит увеличить мощность на 460 мегаватт. Прорабатываем вопрос обеспечения Федерального центра химии газом, – уточнил Игорь Кобзев.

К 2036 году на предприятиях центра планируется создать не менее 10 тысяч рабочих мест. Для обеспечения территории квалифицированными кадрами планируется расширить возможности образовательных учреждений и открыть дополнительные бюджетные места в вузах и колледжах региона. Сейчас подготовку химиков и инженерно-технических специалистов по программам высшего образования в регионе ведут три университета, 48 колледжей готовят специалистов среднего звена по инженерно-техническим специальностям.

Запуск первой очереди производств планируется в конце 2027-го – начале 2028 года.

– Сегодня министр промышленности РФ Антон Андреевич Алиханов поручил до 2 августа подготовить предложения, мы обязательно в этот нацпроект дадим свои предложения и не только по химическому направлению, – подытожил Игорь Кобзев.