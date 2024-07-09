Сим-карты МегаФона появятся в крупнейшей сети гипермаркетов

Сим-карты МегаФона теперь можно приобрести в гипермаркетах сети «Лента». Соответствующая договорённость достигнута между сотовым оператором и одним из крупнейших ритейлеров страны.

Сим-карты оператора появятся в магазинах сети «Лента» уже в июле. Согласно достигнутым договорённостям, на первом этапе зелёные сим-карты можно будет приобрести во всех гипермаркетах сети. После оценки проекта сотрудничество может быть распространено и на другой формат розничных точек «Ленты» - супермаркеты. Решение будет принято по итогам анализа продаж ближе к концу года.

«Лента» является владельцем крупнейшей сети гипермаркетов в России. На сегодняшний день ритейлер объединяет 261 гипермаркет, средняя торговая площадь которого - около 5,3 тысяч квадратных метров. Также в компанию входят 316 супермаркетов и 2380 магазинов у дома. Розничные точки сети расположены в 650 населённых пунктах страны. Компания располагает 19 распределительными центрами по всей России. География работы сети охватывает 60 субъектов страны.

«За счет столь масштабного регионального присутствия «Ленты» новый контракт на поставку сим-карт существенно расширяет наше присутствие в российской сетевой рознице. Мы продолжаем работу по взаимодействию со всем спектром розничного рынка для увеличения доступности наших продуктов», - поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Вся сумма, потраченная абонентом на приобретение сим-карты, автоматически поступает на его счёт в момент активации. Клиенты МегаФона могут выбрать удобный для них тарифный план на сайте Megafon.ru (раздел «Активировать сим-карту»).

Сим-карты МегаФона в гипермаркеты «Лента» были доставлены при содействии компании «РАРС Медиа», оказывающей посреднические услуги при отгрузке товаров крупным сетевым ритейлерам.

Также в «Ленте» помимо зелёных сим-карт можно будет приобрести сим-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернета и даже наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом оператора.

В мае МегаФон начал продажи своих сим-карт в сети «Комус», принадлежащей одноимённому комплексному поставщику товаров для офиса и бизнеса, и в сети гипермакетов «Линия» в Черноземье.