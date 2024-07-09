В Иркутске состоялась юбилейная Спартакиада ИНК с участием 260 человек

На стадионе ИРНИТУ 6 – 7 июля прошла Х Спартакиада Иркутской нефтяной компании (ИНК). В ней приняло участие 260 сотрудников компании и дочерних предприятий.

Состязания прошли по 14 дисциплинам. Спартакиада ИНК впервые прошла в Иркутске, на стадионе Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Участники соревновались в различных дисциплинах, таких как подтягивание на турнике, дартс, прыжки в длину с места, подъем корпуса, футбол, мас-рестлинг, волейбол, шашки, настольный теннис, гири, стрельба, перетягивание каната. Впервые в программу Спартакиады вошли легкоатлетическая эстафета 4*200 метров и баскетбол 3*3.

Победу в юбилейной Спартакиаде одержала команда «ИНК-Офис». Второе место — у охранного предприятия «Оберег», третье — у сборной «ИНК-Промысел».

Первая Спартакиада состоялась на Ярактинском месторождении в 2013 году на стадионе, который работники построили специально для её проведения. С 2022 года соревнование проходило на спортплощадке «Водник» в Усть-Куте.

— Как и в первые годы, так и сейчас, участники делают все с азартом, волей к победе. Командный дух присутствовал тогда и сейчас присутствует здесь. Все, кто участвовал в Спартакиаде, для нас уже победители, независимо от результата, — отметила генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых.

Компания активно поддерживает сотрудников и предоставляет максимум возможностей для занятий спортом и ведения здорового образа жизни. На вахте организованы спортивные залы для тренировок, а в офисе действуют группы здоровья по основным спортивным направлениям, сформированы команды по футболу, мини-футболу, волейболу и другим видам спорта, есть своя группа чирлидеров.