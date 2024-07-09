В новом железнодорожном вокзале в Усть-Куте для маленьких пассажиров появилась игровая интерактивная панель

В новом железнодорожном вокзале на станции Лена в Усть-Куте Сбербанк оборудовал детскую комнату программно-дидактичеческим комплексом, который содержит более 100 интерактивных игр и упражнений, а также свыше 140 пособий для детей разного возраста и уровня развития.

В интерактивном комплексе есть игры и упражнения по разным рубрикам. Дети смогут заниматься на лексические темы; развивать логическое мышление, тренировать внимание и память, знакомиться с окружающим миром и грамотой: узнать все про буквы и звуки и попробовать читать и считать; прыгать и бегать на физминутках.

«В честь 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали мы решили железнодорожникам сделать подарок для нового вокзала в Усть-Куте. Выбрали интерактивное оборудование со специальным детским медиаконтентом, чтобы маленькие пассажиры проводили время в ожидании поезда весело и с пользой, а родители могли находиться рядом и не переживать за своего ребёнка», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Днем рождения БАМа считается 8 июля, именно в этот день в 1974 году было принято постановление «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». Эта дорога стала одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире.

«Этот год для нас особенный – БАМу исполняется 50 лет. В 1974 году именно на станцию Лена прибыло около двух тысяч бойцов студенческих отрядов, которые приступили к работе на самой масштабной союзной стройке, ставшей символом целой эпохи. Спустя полвека мы открываем здесь новое современное здание вокзала, которое полностью отвечает всем требованиям безопасности и комфорта. Уверен, что в новом вокзале будет удобно и приятно находиться всем пассажирам компании “Российские железные дороги” как жителям, так и гостям Усть-Кут», – Василий Фролов, Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Восточно-Сибирской железной дороги.

Площадь нового здания железнодорожного вокзала на станции Лена – свыше 1200 кв. метров. В нем расположились четыре кассовых окна, просторный зал ожидания, детская игровая комната, кофейня «Вокзалы России». Для удобства пассажиров и посетителей установлены автоматические камеры хранения, система электронной очереди, комфортные сиденья с разъемами и розетками для зарядки гаджетов, справочные видеотерминалы, онлайн-табло.

Особое внимание при строительстве уделено созданию безбарьерной среды.

Для маломобильных пассажиров в здании вокзала предусмотрены специальные кассовые окна и санузел, напольная тактильная плитка.

Благоустроена и привокзальная площадь: проведено озеленение, установлены стильные скамейки, появилось место для парковки автотранспорта.