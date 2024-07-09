Топ-менеджеры Эн+ вручили дипломы выпускникам Института энергетики ИРНИТУ

Руководители входящих в Эн+ компаний приняли участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Института энергетики ИРНИТУ. Дипломы получили 169 ребят, которые совсем скоро станут сотрудниками энергетических объектов Приангарья.

82 бакалавра и 87 магистрантов с двух специальностей Института энергетики – теплоэнергетика и электроэнергетика – получили дипломы, 75 из которых – с отличием. Поздравить выпускников и заинтересовать их работой собрались представители многих энергетических компаний региона. Топ-менеджеры энергохолдинга Эн+, который традиционно является одним из основных мест работы выпускников, также поздравили ребят с вхождением в новый жизненный этап.

– Энергетики всегда славились своими высокими традициями и качеством образования. Посмотрите, сколько работодателей пришло за вас бороться. Самое главное: ничего не бойтесь, всегда учитесь и получайте новые знания. Что касается Сибири, то мы сейчас растем по потреблению в два раза больше, чем вся Россия. В этом году мы выиграли конкурс на строительство двух новых энергоблоков. Приходите к нам на работу, сфера энергетики ключевая. Мы несем свет и тепло в дома, а также энергию на предприятия, – заместитель генерального директора Эн+ Илья Бриллиантов.

– В жизни каждого человека есть какие-то особо важные и знаменательные даты. Одна из них – это конечно же тот день, когда вы получили диплом Политеха. Именно Политеха. В 1980 году, когда я впервые вошел в это здание, то мне сразу сказали: «Политех – лучше всех!» С тех пор прошло 44 года, а я продолжаю убеждаться, что это именно так. Вы выбрали правильный курс, правильную профессию. Большинство из вас уже выбрали правильного работодателя. Мы вас ждем! – генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко.

– Вы сделали правильный выбор, ведь энергетика – это базовая отрасль не только для развития нашего региона, но и для всей страны. Это основа для выполнения национальных задач и национальных целей. Присутствующие сегодня в зале доказали своими знаниями, своим стремлением, что они достойны звания энергетика. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, развиваться. Это основа карьерного роста для решения новых задач, которые стоят перед нами. Ну а базовое образование энергетика позволит вам развиваться в любой сфере, – генеральный директор «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Сергей Кузнецов.

– Компания Эн+ пришла сегодня пожать вам руки и передать вас в большую семью энергетиков, поскольку вы сегодня становитесь инженерами, коллегами и вы полноценно можете вливаться в трудовую деятельность. А я вам желаю по традиции доброго пути, чтобы вы сказали спасибо, не забывали своих преподавателей, которые вкладывали в вас свои знания, вместе с вами переживали и радовались за ваши успехи, – ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Эн+ активно занимается подготовкой кадров, компания заинтересована в приеме на работу молодых и активных сотрудников. Российский холдинг, основанный Олегом Дерипаской, уже давно сотрудничает с ИРНИТУ, который является опорным вузом для компании: на базе вуза реализуются образовательные проекты, стипендиальные программы. Для студентов и всех желающих работать в Эн+, в компании создали специальный портал с актуальными вакансиями.