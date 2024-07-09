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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения

Кредитная карта  «120 дней на максимум»  Банка Уралсиб вошла в пятерку кредитных карт с высокой вероятностью одобрения по версии портала Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков на 02.07.2024 г.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 миллиона рублей включительно. Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxxYC6v4

/ Сибирское Информационное Агентство /
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