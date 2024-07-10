Предлагаемые зарплаты в Иркутской области выросли за год на 39%

Аналитики hh.ru выяснили, как изменились предлагаемые заработные платы в Иркутской области в июне 2024 по сравнению с прошлым годом, и соответствует ли это общероссийскому тренду.

Как изменились зарплатные предложения за год

По итогам июня средняя предлагаемая зарплата в России составила 66,3 тыс. рублей, что на 35% больше, чем в тот же месяц годом ранее. В Сибирском ФО предложения пока отстают, и работодатели готовы платить здесь, 59,8 тыс. рублей в среднем, и за год эта сумма выросла на 33%, что также чуть ниже общероссийской динамики.

Наибольшие зарплаты в Сибири сейчас предлагают в Красноярском крае (69,7 тыс. рублей в среднем) и Иркутской области (69 тыс. рублей), на третьем месте – Новосибирская область (63,5 тыс. рублей).

При этом самая существенная прибавка в предлагаемых зарплатах по отношению к прошлому году зафиксирована также в Красноярском крае (+40% в июне 2024 к июню 2023) и Иркутской области (+39%). Кроме того, выше рынка (т.е. более, чем на 33%) выросли зарплатные предложения в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях (по +36%).

Кому готовы платить самые высокие зарплаты в регионе

По итогам июня наиболее высокие зарплаты, превышающие сто тысяч рублей, в Иркутской области работодатели готовы платить специалистам по добыче сырья и кадрам из сельского хозяйства – в среднем, по 159,8 тыс. рублей. Далее идут зарплатные предложения для водителей (134,8 тыс. рублей), строителей (134,3 тыс. рублей) и специалистов по производству (130,8 тыс. рублей).

Кроме того, в числе высокооплачиваемых работников, чьи зарплатные предложения превышают средние по региону (69 тыс. рублей) – представители профсфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Автомобильный бизнес».

Каким специалистам готовы платить больше, чем год назад

Лидерами по росту предлагаемых зарплат в регионе стали руководители среднего и высшего звена: за год сумма денежного вознаграждения для них выросла на 69% (до 121,8 тыс. руб.), примерно такой же рост совершили зарплаты для водителей (+68%, до 136,5 тыс. руб.), на третьем месте по динамике – зарплаты для рабочего персонала (+64%, до 119,3 тыс. руб.).

Кроме того, выше рынка (более, чем на 39%), увеличились суммы предложений для специалистов из направлений «Производство, сервисное обслуживание», «Строительство, недвижимость», «Медицина, фармацевтика», «Автомобильный бизнес», «Сельское хозяйство».