Сроки государственного софинансирования по программе долгосрочных сбережений увеличили до десяти лет

Госдума во втором чтении приняла поправки к закону «О негосударственных пенсионных фондах», согласно которым сроки государственного софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС) увеличиваются с трех до десяти лет. Долгосрочные сбережения на базе НПФ можно формировать за счет добровольных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений. Договор заключается на 15 лет. Досрочно воспользоваться средствами можно при достижении пенсионного возраста. Государственное софинансирование в ПДС не может превышать 36 тыс. руб. в год и зависит от доходов участника программы. Если гражданин зарабатывает до 80 тыс. руб. в месяц, то на 1 руб. взноса государство добавляет 1 руб. При заработке 80–150 тыс. руб. в месяц государство добавляет 1 руб. уже на 2 руб. взноса. При зарплате свыше 150 тыс. руб. в месяц соотношение становится 1:4. Софинансирование будет рассчитываться НРД в начале следующего года по итогам предыдущего, поэтому средства за 2024 год НПФ получит только в начале 2025 года. ПДС предполагает специальный налоговый вычет — до 52 тыс. руб. ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. руб. Средства застрахованы государством на сумму 2,8 млн руб.

О необходимости удлинения сроков софинансирования по программе ПДС на ПМЭФ говорил президент РФ Владимир Путин. Месяц спустя заместитель министра финансов Иван Чебесков заявлял о проведении донастройки этой программы. «Донастройка программы существенно увеличит доходность для наиболее экономически активного сегмента — людей 40–45 лет»,— отмечал ранее и зампред правления банка ВТБ Георгий Горшков. Такая мера приведет к росту доверия россиян к новому инструменту, что, в свою очередь, привлечет большее число новых участников, отмечал и зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

По данным НАПФ, по состоянию на 1 июня участниками программы стали более 650 тыс. человек. Взносы граждан в ПДС превысили 30 млрд руб. Право заключать с вкладчиками договоры долгосрочных сбережений получили 24 НПФ. До конца года объем вложений граждан в рамках программы должен составить не менее 250 млрд руб.

Полина Трифонова