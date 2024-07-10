Индекс Московской биржи за день потерял 2,5%

9 июля индекс Московской биржи закрылся ниже уровня 3100 пунктов. В ходе торгов он опускался до 3050 пунктов, а на закрытии остановился на отметке 3054,07 пункта, на 2,5% ниже закрытия предыдущего дня. Высоколиквидные акции Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и ряда других эмитентов потеряли за день 1,5–5,6%. От исторического максимума, достигнутого меньше двух месяцев назад, 20 мая, индекс MOEX потерял более 13%.

Снижение фондового индикатора в последние дни участники рынка связывают с массовым закрытием реестров акционеров перед выплатами дивидендов.

В частности, во вторник произошла отсечка по акциям «Роснефти», «Татнефти» и «Мосэнерго», дивидендная доходность которых составляла 4–6%. Котировки акций падали на величину дивидендных выплат, поясняет партнер Capital Lab Евгений Шатов. Согласно данным Московской биржи, вес акций «Роснефти» в индексе MOEX составляет 2,2%, «Татнефти» — 7,7%, «Мосэнерго» — 0,3%. Поэтому и снижение их котировок оказывает негативное влияние на индекс.

До конца этой недели закроют реестры Сбербанк, «Фосагро», «Башнефть» и «Магнит», на следующей неделе — МТС, «Сургутнефтегаз», «Совкомфлот». Это также будет оказывать давление на котировки их акций и на индекс Московской биржи с учетом весов, которыми они представлены в индексе: «Магнит» — 1,3%, МТС — 1,2%, «Сургутнефтегаз» — 6,2%, Сбербанк — 16%. В течение июля дивидендные отсечки (уже прошедшие и предстоящие) отнимут у индекса из-за дивидендных гэпов 2,6–3%, оценивает руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценивает, что дивидендный гэп в акциях Сбербанка может отнять у фондового индикатора около 0,5 п. п. Господин Карпунин оценивает влияние еще сильнее — 1–1,5 п. п.

Вместе с тем до конца месяца эмитенты должны выплатить акционерам более 1,6 трлн руб.

Ксения Куликова