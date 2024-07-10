Запрет на филиалы зарубежных банков в России могут снять уже в этом году

Это касается финорганизаций, не связанных с недружественными странами. Об этом пишут «Известия».

Власти хотят уже в этом году разрешить зарубежным банкам, не связанным с недружественными странами, открывать филиалы в России. Инициативу поддерживают все участники дискуссии, сообщил «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов.

Он допустил, что заработать эта мера может уже в 2024 году.

Такой же срок назвал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Законопроект с этим предложением Минфин внес в правительство в июле. И хотя на протяжении многих лет открытие филиалов иностранными кредитными организациями в РФ было под запретом, сейчас ситуация изменилась. Теперь нововведение поможет в проведении трансграничных платежей в условиях санкций, упростит открытие счетов в иностранных банках для российского бизнеса и облегчит импортозамещение, считают эксперты.

Все участники дискуссии согласны, что иностранным финансовым организациям, не связанным с недружественными государствами, нужно разрешить открывать филиалы в России, рассказал «Известиям» зампред Центробанка Алексей Гузнов. По его словам, остается разобраться с деталями, над этим сейчас и ведется работа.

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