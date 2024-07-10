Стенд Иркутской области вошел в десятку лучших на выставке-форуме «Россия»

Экспозиционный стенд Иркутской области, который представлял регион на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, стал одним из лучших по итогам всероссийского голосования. Экспозиция Приангарья вошла в топ-10 из 89 субъектов страны. В торжественной обстановке представителю региона вручила награду директор выставки Наталья Виртуозова.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Напомним, экспозиционный стенд Иркутской области был открыт на Международной выставке-форуме «Россия» с самого первого дня работы – с 4 ноября 2023 года и завершил работу 8 июля 2024 года. Регион был представлен на выставке под слоганом «Иркутская область – золотое звено России».

– Более 1 220 мероприятий, организованных оргкомитетом региона по самым разным направлениям и темам, посетили гости экспозиционного стенда Иркутской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ за время ее работы. Ежедневно на стенде для посетителей проводили мероприятия, знакомящие с культурными традициями Иркутской области, представляющие промышленный, инвестиционный, научный, образовательный, туристический потенциал региона, познавательные лекции, мастер-классы по традиционным ремеслам, мероприятия для семей с детьми и молодежи и многое другое. Должен напомнить, что идея, концепция стенда региона и девиз региона на выставке полностью разработаны жителями Иркутской области. Я благодарен всем, кто разрабатывал, создавал нашу экспозицию, предоставил материалы, чтобы сделать стенд интересным, кто ежедневно наполнял ее активностями, помогал знакомить посетителей с регионом, – рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что за время работы выставки экспозиционный стенд Приангарья стал деловой площадкой, где было подписано 24 соглашения о сотрудничестве Иркутской области с федеральными структурами. Все соглашения направлены на развитие экономики и социальной сферы Иркутской области, повышение качества жизни людей. Кроме того, на стенде прошло много рабочих встреч и деловых переговоров.

За восемь месяцев работы выставки стенд Иркутской области посетили 68 выдающихся деятелей: это известные бизнесмены, спортсмены, космонавты, актеры, талантливые художники и музыканты, государственные деятели. Они встречались с аудиторией, рассказывали о своих достижениях, проводили мастер-классы и презентации, участвовали в дискуссиях.

Активное участие в работе экспозиционного стенда приняли общественные организации региона. Вузы и средне-специальные учреждения образования: колледжи, техникумы, училища – приняли самое активное участие и собирали огромную молодежную аудиторию. Интересную программу представили учреждения здравоохранения региона. Крупные корпорации и малый и средний бизнес не остались в стороне – интересные программы и объекты представлены на выставке.