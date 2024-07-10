«500 часов». Энергетики Иркутской области приняли миллион звонков от жителей региона

Единый энергетический информационно-справочный центр «Иркутскэнергсбыта» (входит в Эн+) подводит промежуточные итоги работы. С начала года здесь приняли 1 миллион звонков от жителей Иркутской области. Обращения операторы принимают круглосуточно.

Чаще всего с вопросами обращаются жители Иркутска, Ангарска, Братска, Шелехова, Усолья-Сибирского и прилегающих к ним районов. Один разговор длится в среднем 3 минуты. А в целом, консультации клиентов продолжались 459 часов и 14 минут, при перерасчете в дни это почти 20 суток.

Более половины звонивших передавали показания приборов учета. Кстати, для этого не обязательно ждать ответа оператора. Сделать это можно через голосового помощника, который работает на базе искусственного интеллекта. Нужно подготовить сведения: номер лицевого счета или договора, непосредственно цифры, которые зафиксировал счетчик, четко и разборчиво произносить эти данные. Далее по популярности по тематике обращений – взаиморасчеты и уточнение информации по восстановлению электроэнергии.

– Наша задача, чтобы любой дозвонившийся быстро и точно получал необходимую ему информацию. Поэтому при звонке в контакт-центр следует внимательно слушать голосовое меню. С помощью подсказок клиенты могут уточнить режим работы ближайшего офиса, узнать сумму к оплате или другую справочную информацию. А значит те, кому действительно необходимо поговорить со специалистом, быстрее получают обратную связь, – Людмила Черкасова, руководитель Единого энергетического информационно-справочного центра.