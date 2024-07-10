Покупательский спрос перетекает с рынка новостроек в сегмент ИЖС

Частные дома сегодня выигрывают у многоэтажек, сообщает ЦИАН со ссылкой на экспертов.

После отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% спрос на «первичку» начал снижаться и перетекать в сегмент частных домов. Об этом Telegram-каналу «Движимая повестка» рассказал президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.

– За меньшую цену сегодня можно улучшить жилищные условия, расширить жилплощадь и получить новый опыт комфортной жизни за городом, – отмечает эксперт.

С тем, что спрос уже перетекает с рынка новостроек в сегмент ИЖС, согласен руководитель и основатель строительной компании «АПС ДСК» Александр Кальсин подвтерждает тренд.

– Есть несколько причин, почему ИЖС начинает выигрывать у многоквартирных домов. Во-первых, это справедливая цена. В среднем квартира сейчас стоит 350–400 тыс. за кв. м. Дом в принципе можно приобрести за 150 тыс. за кв. м. Во-вторых, это очень хорошо развивающаяся транспортная инфраструктура при возможности удаленной работы, — пояснил девелопер.

При это владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский считает, что перетока нет и качественного ИЖС пока строится мало.